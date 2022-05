Buzele pot fi mărite și fără acid hialuronic. Substanța naturală recomandată de specialiști

Medicul Cristina Safta explică pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru ca buzele să rămână hidratate și sănătoase.

Buzele trebuie hidratate constant

„Cel mai indicat este să le hidratăm. Este cea mai la îndemână metodă de a le menţine sănătoase şi de a le proteja. Pe timpul zilei, ar trebui să folosim balsamuri de buze, chiar şi sub forma unor gloss-uri cu diverse ingrediente recunoscute ca fiind hidratante.

Pe parcursul nopţii, ne putem ajuta de ceva mai ocluziv, care să păstreze factorii hidratanţi la nivelul ţesuturilor, precum măştile. Există măşti dedicate pentru hidratarea buzelor, dacă nu avem acces la ele, ne putem folosi şi de vaselina sau petroleumul”, a explicat Cristina Safta, pentru Antena 3.

Printre cele mai recomandate balsamuri de buze sunt cele cu acid hialuronic, dar și cele care au în compoziție diferite tipuri de unturi ocluzive, precum cel de cocos, shea sau avocado. Substanțele din acestea au o componentă lipidică, mai ales pentru că buzele, în mod natural, sunt lipsite de glande sebacee, ceea ce duce la o lipsă de protecție care trebuie substituită.

Substanța naturală care mărește buzele

Există pe piața din România gloss-uri care conțin un cocktail de compuși hidratanți și acizi hialuronici, însă rezultatele sunt unele modeste, asta pentru că hidratează țesutul doar la nivel superficial.

Un ingredient natural care se extrage din ardeiul iute poate crea aspectul de buze mai mari, spune specialistul.

„Secretul din bătrâni este legat de o substanţă care se extrage din ardeiul iute. Sunt gloss-uri care conţin capsaicină, o substanţă care creşte vascularizaţia la nivelul buzelor şi automat par mai mari”, a transmis medicul Cristina Safta.

Rujul, deosebit de important

Rujul este un produs cosmetic care completează perfect machiajul, fapt pentru care nu trebuie să lipsească din trusa cosmetică a unei femei. Primele femei care au început să folosească acest mijloc cosmetic au fost cele din Mesopotamia. La fabricarea acestuia, au folosit pigment roșu, ceară de albine și grăsime animală. Astfel, putem presupune că rujul are o istorie de peste 5 mii de ani.

Mai târziu, de la frumusețile Egiptului Antic, despre ruj au aflat și fashion-istele Greciei Antice, apoi Romei Antice. Rujul a câștigat o mare popularitate după Al Doilea Război Mondial. În 1949, produsul a apărut aproape în poșeta tuturor femeilor americane, iar puțin mai târziu a devenit popular în întreaga lume.

Astăzi, produsul nu numai că schimbă culoarea buzelor, ci și le oferă o îngrijire delicată. Compoziția unui ruj modern include diverși aditivi, vitamine, filtre de protecție (de razele UV), precum și componente grase și coloranți. Primul colorant care a fost folosit pe scară largă la fabricarea rujurilor a fost carminul. La baza mijlocului cosmetic se află grăsimile și uleiurile, de origine naturală sau sintetică, precum și ceară de albine.

Nuanța potrivită de ruj

Unul dintre cele mai importante ingrediente este lanolina. Dar, alături de avantajele incontestabile, lanolina are un gust și un miros neplăcut, ca urmare, industria cosmetică a refuzat să o folosească în forma sa „pură”, acum doar componentele de lanolină modificate sunt adăugate la ruj. În plus, la producția produsului, mai sunt folosite parafină, uleiuri sintetice și vegetale. Uleiul de ricin este deosebit de popular, acesta nu numai că are proprietăți nutriționale valoroase, dar este și rezistent la oxidare.

Pentru ca buzele să fie mereu senzuale și frumoase nu aveți nevoie de ajutorul unui chirurg plastician, secretul atractivității acestora este complet diferit – constă în nuanța potrivită de ruj. Astfel, pentru un machiaj cât mai reușit alegeți rujul cu nuanța care credeți că se va potrivi perfect.