Cum arată cel mai mare vas de croazieră din lume. Piesa de rezistență este parcul acvatic. Se fac primele teste. Foto

Icon of the Seas al Royal Caribbean International, vasul de croazieră construit la un șantier naval din Finlanda, a făcut prima probă în largul mării înainte de livrare, probabilă în luna octombrie a acestui an. Nava de croazieră are o lungime uriașă de 365 de metri și o greutate estimată la 250.800 de tone.

Atunci când va naviga pe apele Caraibelor, în ianuarie 2024, va avea o capacitate de aproximativ 5.610 pasageri și 2.350 de membri ai echipajului. Piesa de rezistență a vasului va fi cel mai mare parc acvatic pe mare din lume. Denumit Category 6, acesta va avea șase tobogane de apă care vor bate recordul, dar oaspeții care doresc o experiență mai relaxată se vor putea relaxa și în cele șapte piscine și nouă jacuzzi ale vasului.

Nava este dotată cu cele mai recente tehnologii

Directorul executiv al Royal Caribbean International, Michael Bayley, a declarat presei că nava este pe cale să se alăture flotei Royal Caribbean pe 26 octombrie, înainte de debutul său din 2024. Actualul deținător al titlului de cea mai mare navă de croazieră din lume este o altă navă din flota Royal Caribbean, Wonder of the Seas, care și-a făcut călătoria inaugurală chiar anul trecut și are o lungime ceva mai mică, de 1.188 de picioare, cu doar 18 punți de explorat.

Royal Caribbean International prezintă Icon of the Seas ca fiind vârful evoluției liniei de croazieră, folosind cele mai recente tehnologii și bazându-se pe 50 de ani de învățăminte din istoria companiei.

„Îl poziționăm ca fiind cea mai bună vacanță de familie, iar când faci un pas înapoi și privești la toată energia și timpul care au fost investite în crearea acestei nave, este uluitor”, a declarat Bayley.

Icon a finalizat primul set de teste pe mare la 22 iunie: „În timpul primului său set de teste pe mare, Icon of the Seas a parcurs sute de mile, timp în care au fost testate motoarele principale, corpul navei, sistemele de frânare, direcția, nivelul de zgomot și vibrații. Totul a fost făcut la timp, așa cum era prevăzut în program, în ciuda faptului că plecarea ei a fost întârziată din cauza condițiilor de vânt”, potrivit unui comunicat al Royal Caribbean.

Nava de croazieră are 20 de punți și opt cartiere de explorat

Nava promite mai mult de 40 de moduri de a lua masa, de a bea și de a se distra, multe dintre acestea fiind incluse în prețul croazierei. Cu 20 de punți și opt cartiere de explorat, ideea este de a satisface orice tip de turiști, cu totul, de la zone dedicate familiilor tinere, la spații rezervate exclusiv adulților, cum ar fi primul bar cu piane duelante de la Royal Caribbean International.

Există 28 de tipuri diferite de cazare, cu mai multe categorii pentru familii, mai multe amenajări cu vedere la ocean și mai mult spațiu pentru cei care călătoresc în grup. Linia de croazieră spune că este cel mai lung interval de timp pe care l-a dedicat vreodată „proiectării bazei perfecte pentru acasă”.

Icon of the Seas este, de asemenea, prima navă a Royal Caribbean International alimentată cu gaz natural lichefiat (LNG) și tehnologie de celule de combustibil, ca parte a demersului companiei de a se orienta către un viitor cu energie curată.

Aproximativ 2.600 de muncitori au grefat pe Icon of the Seas în fiecare zi. Pentru probele pe mare, sute de specialiști s-au aflat la bord pentru a evalua performanțele pe parcursul a patru zile.

Royal Caribbean spune că un al doilea set de teste pe mare este programat pentru mai târziu, în 2023.

Icon of the Seas va efectua vacanțe de șapte nopți în Caraibe de Est și de Vest din Miami pe tot parcursul anului. Fiecare navigație va include o vizită la Perfect Day at CocoCay, destinația premiată a insulei private Royal Caribbean, precum și la noua sa extindere, Hideaway Beach, informează CNN.