Cum alegi un parfum pentru birou care-ți susține prezența

La locul de muncă, atitudinea este foarte importantă. Vrei să inspiri profesionalism, seriozitate și o prezență impunătoare. Articolele vestimentare, accesoriile și look-ul tău în general sunt cartea de vizită în relația cu cei din jur.

Dar mai există un element, cel puțin la fel de important, sau poate chiar mai important. Acesta este parfumul tău. Invizibil, dar prezent constant. Unic, datorită felului în care se combină cu pH-ul tău. Fascinant pentru ceea ce exprimă ei.

Dacă vrei un parfum de purtat la birou, care să-ți susțină prezența, alege ceva ce te reprezintă pe deplin. Transformă-l în semnătura ta. Oamenii vor asocia aroma cu starea pe care tu vrei să le-o transmiți, încredere, siguranță, eleganță.

Parfumurile cu note lemnoase grele, foarte condimentate sau orientale pot fi o alegere excelentă pentru seară, dar nu sunt tocmai indicate la birou. Aici e bine să rămâi în zona fresh, discretă și curată. Notele citrice, de bergamotă, mandarină, grapefruit, ierboase, cum ar fi rozmarin, busuioc, mentă, sau marine sunt ideale, mai ales dacă lucrezi în spații închise.

Aromele curate, cu accente de cedru, vetiver sau mușchi transmit seriozitate și stabilitate. Cele cu note ușor dulci de tonka sau vanilie, combinate discret cu lavandă sau cardamom, dau un aer prietenos și accesibil.

Un alt criteriu este longevitatea echilibrată, pentru că nu vrei ca parfumul tău să dispară după o oră, dar nici unul care rămâne în aer atunci când părăsești sala de ședință. Alege variante fresh, de zi, care oferă o prospețime subtilă și elegantă.

De multe ori, impresia despre un parfum nu ține doar de notele lui, ci și de cum îl porți. La birou, regula de aur este „mai puțin înseamnă mai mult”. Două pufuri sunt suficiente, mai ales dacă porți un parfum de calitate, cu siaj mare și rezistență puternică.

Nu există un singur parfum care să funcționeze pentru toată lumea. Totul depinde de ritmul tău zilnic și de felul în care vrei să fii percepută.

Dacă lucrezi într-un mediu corporatist sobru, unde fiecare detaliu contează, un parfum discret, dar sofisticat este cheia. Optează pentru parfumurile care au pe lista de arome citrice, florale albe sau note de ceai.

Dacă ai un job creativ , îți poți permite să experimentezi mai mult, cu note verzi, lemnoase sau chiar ușor picante. Acestea transmit energie și originalitate.

Dacă după birou mergi direct în oraș, alege parfumuri cu persistență mare, care manifestă o evoluție olfactivă. Astfel, deși încep cu un accent proaspăt, acestea se transformă treptat în ceva mai cald și senzual.

Layering-ul sau stratificarea parfumurilor poate deveni micul tău secret. Deasupra bazei curate, aplică un parfum floral discret cu note iasomie, bujor, floare de portocal. Acestea aduc feminitate, dar păstrează profesionalismul. Dacă îți plac notele calde, mergi pe ceva foarte subtil, aplicat doar în zone mai puțin expuse. Dar ai grijă, pentru că într-un context profesional, vanilia grea, caramelul sau patchouli-ul intens pot fi percepute ca obositoare.

Pentru layering la birou, folosește un parfum pe piele, celălalt pe haine sau păr. Astfel, nu se amestecă agresiv, ci se completează în straturi. Baza fresh stă pe piele, iar parfumul floral sau ușor cald se așază pe texturi (fibră de bumbac, lână subțire, păr), ceea ce face ca mirosul să fie discret și să se elibereze lent.

Un alt detaliu important este hidratarea pielii. Pe o piele uscată, parfumul se evaporă mai repede. Dacă folosești o cremă de corp neutră sau chiar din aceeași gamă cu parfumul, persistența lui crește considerabil.