Cum afectează sarea și substanțele antiderapante mașina și ce trebuie să faci pentru a o proteja iarna

Republica Moldova. Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor dacă nu sunt îndepărtate la timp. Mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, de teamă că apa ar putea dăuna vopselei sau componentelor. Specialiștii însă atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și piesele expuse uzurii.

„Important este ca spălarea să se facă într-o spălătorie unde apa este caldă și mașina este uscată. Pentru păstrarea culorii ceramice, se recomandă șampoane cu pH neutru, ceară de protecție să protejeze, soluții destinate plasticului și cauciucului, menținând luciul și intensitatea culorii pe termen lung”, a explicat Artur Moisei, director al unei unități de detailing auto, la o emisiunea de la Radio Moldova.

Mulți șoferi cred că spălarea frecventă a mașinii iarna poate deteriora culoarea și luciul vopselei. Specialiștii contrazic această idee și explică faptul că spălarea regulată previne acumularea particulelor abrazive, cum ar fi nisipul sau pietrișul de pe drumuri, care pot zgâria vopseaua și accelera coroziunea. Problemele apar doar atunci când se folosesc detergenți agresivi sau când spălarea este realizată necorespunzător.

În sezonul rece, anumite părți ale mașinii sunt mult mai expuse deteriorării, din cauza contactului direct cu murdăria și sarea de pe drumuri. Cele mai vulnerabile sunt părțile inferioare ale caroseriei, pragurile, aripile, sistemul de frânare și jantele. Aceste zone intră direct în contact cu sare, apă, noroi și pietriș, ceea ce favorizează coroziunea și uzura accelerată. Întreținerea corectă a mașinii pe timp de iarnă nu doar că protejează aspectul exterior, dar reduce și riscul unor reparații costisitoare.

Spălările regulate și utilizarea produselor de protecție reprezintă o investiție utilă pentru menținerea valorii automobilului. Specialiștii recomandă ca spălarea să fie realizată în spălătorii cu apă caldă și uscarea completă a automobilului, să se utilizeze șampoane cu pH neutru și ceară de protecție, iar soluțiile speciale pentru plastic și cauciuc să fie aplicate corespunzător, astfel încât luciul și intensitatea culorii să se mențină pe termen lung. Evitarea detergentului agresiv și a spălării necorespunzătoare sunt esențiale pentru protejarea vopselei și a componentelor.

În Chișinău, o spălare auto costă, în medie, între 250 și 350 de lei, însă beneficiul pe termen lung este clar: caroserie protejată, vopsea intactă și mai puține reparații costisitoare. Întreținerea corectă a automobilului pe timp de iarnă ajută șoferii să evite deteriorarea mașinii și să mențină funcționalitatea componentelor esențiale în fața condițiilor aspre de sezon.