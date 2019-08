Ea argumentat gestul afirmând că îşi doreşte o persoană care a lucrat alături de magistraţi, cunoaște dfenomenul din interior şi nu este înregimentată politic.

„Bineînţeles că am discutat cu doamna Gârbovan, nu puteam să fac o propunere fără să discut cu domnia sa. Am rugat-o să vină în această funcţie având în vedere experienţa domniei sale şi respectul de care se bucură în domeniul Justiţiei. (…) Vreau ca la Ministerul Justiţiei să fie cineva care cunoaşte foarte bine modul în care lucrează magistraţii, care a lucrat alături de magistraţi, cineva independent şi nu am mai vrut să fie cineva înregimentat politic”, a declarat Dăncilă, la finalul şedinţei de vineri a Comitetului Executiv al PSD.

Primul ministru a afirmat că i-a mulţumit Anei Birchall pentru activitatea depusă, într-o discuţie purtată înaintea şedinţei PSD.

