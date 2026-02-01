Cum a „învârtit” capitalismul „roțile” comunismului

Comunismul și capitalismul au fost două sisteme economice rivale, guvernând sisteme politice rivale. Asta, cel puțin în teoria politică, de ambele părți. Și totuși, se pare că nu au stat lucrurile chiar așa. Am ales să vorbim de mașinile produse în URSS. Ele au provenit din modele occidentale. Se știe că în perioada 1946-1991, SUA și URSS au fost angrenate în „Războiul Rece”, dar parcul auto sovietc a fost dominat, după cum se va vedea pe modele produse după tehnologia adusă „de dincolo” de Cortina de Fier.

Acronimele uzinelor sovietice de automobile aveau în comun inițiala Z de la „zavod” (uzină). Cele mai cunoscute uzine sovietice au fost GAZ (Gorkovski Avtomobilnîi Zavod), VAZ (Volzhskiy Avtomobilnîi Zavod), ZIL (Zavod Imeni Lihaciova) și ZIS (Zavod Imeni Stalina ), ZAZ (Zaporizkii Avtomobilebudivnii Zavod). GAZ și VAZ sunt cele mai cunoscute pentru că de pe porțile lor au ieșit celebrele mașini „Volga” (GAZ), respectiv Lada (VAZ). Modelele GAZ, VAZ, ZIS și ZIL au fost produse în Rusia, ZAZ a fost produs din 1958 și până în 1994, la Zaporoje, în Ucraina.

În perioada interbelică, Marea Criză a afectat drastic economia americană și, implicit pe cea occidentală. În perioada 1929-1933, o bună parte a industriei occidentale (a „capitaliștilor”) a lucrat pentru necesitățile economiei sovietice (a „comuniștilor”). Deși rivali, ideologic, americanii și sovieticii se pare că s-au înțeles la capitolul autocamioane. Fordul AA, produs de americani în perioada 1927-1932 a ajuns să fie produs în URSS sub denumirea GAZ AA. GAZ AA a fost produs în perioada 1931-1939.

În fapt, Ford a încheiat un parteneriat cu sovieticii de la NAZ. În 1931, NAZ a fost absorbită în cadrul companiei GAZ. Producția a fost foarte bună. Peste 500 000 unități au circulat în URSS până în 1935. Din 1938, a apărut versiunea mai accesibilă GAZ MM. Cât timp GAZ s-a aflat în situația de a fabrica tancuri, modelele GAZ MM au fost fabricate în ...SUA! Producția americană, cu destinația URSS a continuat și după război.

GAZ MM a fost fabricat în peste 5 milioane unități până în 1951. În Bulgaria și Italia, producția a continuat până în 1971. După război, în 1946, a început producția camionului GAZ 51. Proiectarea sa a fost realizată pornindu-se de la camionul militar american Studebaker US6. Camionul GAZ 51 s-a produs până în anul 1975.

Alte modele de camioane sovietice au fost GAZ AAA (produs între 1935 și 1944), GAZ 63, o versiune mai grea a lui GAZ 51, produs între 1948 și 1968. I s-a mai spus și „Camionul Molotov”. A fost produs la Uzinele din Nijni Novgorod, care s-a numit Gorki, în era sovietică.

Așa se face că atunci când piloții americani în timpul Războiului din Vietnam, piloții americani trimiși să bombardeze convoaie militare ale comuniștilor nord-vietnamezi (care primeau arme, vehicule de la sovietici), ei raportau că vedeau de fapt camioane americane! Și așa era de fapt! Modelele GAZ 51 și GAZ 63 erau o combinație de Studebaker (cabina), Ford (punți și transmisie), Dodge (motorizare)!

Se știe că în anii 40 ai secolului XX, în SUA, a făcut carieră automobilul Packard. Cum URSS a fost atacată de Germania nazistă în iunie 1941, conform înțelegerilor cu SUA și Marea Britanie, Stalin și URSS au fost practic în coaliția anti-hitleristă, americanii intrând în război, în iarna lui 1941. Spre URSS, au fost dirijate ajutoare, atât în muniții, hrană, echipamente, mașini, cât și în linii de producție.

Printre produsele de lux care s-au produs în URSS au fost și celebrele limuzine ZIS 110. ZIS 110 s-a produs începând din 1944-1946, după modelul american din 1942 Packard Super Eight. S-a scris că motorul pentru ZIS 110 provenea de la Packard 180. Însuși Stalin avea ca mașină de paradă un ZIS 110, produs în 1949. Mașina s-a produs până la începutul anilor 60.

După 1964, s-a pus problema în URSS, a unei producții de mașini mult mai fiabile, care să se apropie de modelele occidentale. Dacă românii se vor orienta spre Renault producând Dacia 1100 după Renault 8 și Dacia 1300, cu derivatele sale după Renault 12, sovieticii au preferat un model italian de FIAT și anume FIAT 124.

Orașul unde s-a ridicat Uzina „VAZ” (numele rusesc LADA al automobilelor înseamnă „barcă” în rusa medievală, iar simbolul e un catarg al unei corăbii vikinge), începând din 1967, se numise Stavropol. Aici se născuse Mihail Gorbaciov. În 1964, orașul s-a numit Toliatti, după numele comunistului italian pro-moscovit Palmiro Togliatti. Uzina a fost gata în 1970. În luna august a anului 1970, a ieșit pe poarta fabricii primul model, Lada 1200 („Jiguli” sau „Zhiguli” sau VAZ 2101) . Modelul s-a produs în versiunile LADA 1200, 1300, 1200 S până în 1989.

LADA a fost pentru URSS și statele din blocul socialist un simbol al vieții urbane. Au fost produse și alte modele de mașini LADA, atât pentru uz urban (2104 ,2015, 2107) cât și LADA NIVA de teren (VAZ 2121, produsă începând din 1977). Alte modele moderne au fost GRANTA, VESTA, XRAY, LARGUS.

Un model cu o istorie aparte a fost LADA SAMARA, produs în perioada 1984-2013, d. Au mai fost produse LADA KALINA (2005-2018), LADA PRIORA (2007-2018).