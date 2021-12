Cum a încercat liderul #rezist Cristian Dide să ducă de nas judecătorii. A vrut să scape din arestul preventiv

După ce DIICOT Iași l-a prezentat pe protestatarul Cristian Dide în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, activistul a încercat să o ducă de nas pe judecătoarea Alina Ungureanu, de la Tribunalul Iași. Bărbatul a vrut să scape de arest invocând anumite denunțuri pe care le-a făcut la direcția amintită.

Cristian Dide a încercat să scape de arestul preventiv

Tribunalul Iași a pronunțat, pe data de 23 noiembrie 2021, încheierea nr. 277/JDL/2021 din dosarul 6229/99/2021, prin care judecătoarea Alina Ungureanu a aprobat emiterea unui mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile a protestatarului Cristian Dide. Decizia a fost susținută și de Curtea de Apel Iași.

Activistul a încercat, însă, să scape de decizia instanței prin invocarea anumitor denunțuri la DIICOT Iași, care vizau tot infracțiuni privind drogurile. Lui Cristian Dide nu i-a ieșit manevra, judecătoarea Alina Ungureanu constatând că primul denunț al acuzatului a fost făcut după începerea urmăririi penale a sa.

Protestatarul a invocat denunțuri la DIICOT Iași

Mai mult decât atât, dată fiind cantitatea mare de droguri comandată și expediată, precum și cantitatea de substanțe descoperită de procurori în locuința acuzatului la momentul efectuării percheziției domiciliare, judecătoarea Alina Ungureanu a decis că arestarea preventivă este singura măsură pe care i-o poate aplica protestatarului.

Iată ce arată fragmentele din încheierea pronunțată de judecătoarea Alina Ungureanu în dosarul 6229/99/2021, în posesia căreia a intrat Lumea Justiției:

In cauza de fata, urmarirea penala a fost inceputa in rem prin ordonanta din data de 13.11.2020, cu privire la savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc prev. si ped. de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicata cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.

Prin ordonanta din data de 17.11.2021 s-a dispus extinderea urmaririi penale cu privire la infractiunea de introducere in tara, fara drept, de droguri de risc prev. si ped. de art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000 republicata cu aplicarea art. 35 din Codul penal.

Prin ordonanta din data de 21.11.2021 emisa in dosarul penal nr.360D/P/2021 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial lasi s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de numitul D.C.M. (care a dobandit, astfel, calitatea de suspect) pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc prev. si ped. de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicata cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal si introducere in tara, fara drept. de droguri de risc prev. si ped. de art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000 republicata, cu aplicarea art. 35 din Codul penal, in conditiile prevazute de art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Prin ordonanta din data de 22.11.2021 emisa in dosarul penal nr.360D/P/2021 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial lasi, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva numitului D.C.M. (care a dobandit, astfel, calitatea de inculpat).

(…)

La data de 02.08.2021, lucratorii de politie din cadrul IGPR-DCCO, in baza mandatului cu nr. 637/UP din data de 28.07.2021, au procedat la identificarea si perchezitionarea coletului avand ca destinatar o persoana pe nume C.M.D., BULEVARDUL.NR. ca expeditor, ce prezinta urmatoarele caracteristici: coletul este format dintr-o punga din material plastic de culoare alba, peste el fiind aplicata eticheta cu datele de mai sus si codul de urmarire… si Specialistii din cadrul DCCO LCAPD, au concluzionat prin raportul de constatare tehnico-stiintifica ca proba nr. 1 este constituita din 10,05 grame Cannabis cu o concentratie de THC de 0,264%, iar proba nr. 2 este constituita din 3 tigarete artizanale care contin Cannabis cu o concentratie de THC de 0,228%.

In urma verificarilor a rezultat faptul ca respectivul colet fost expediat din USA in data de 20.04.2021.

De asemenea, inculpatul D.C.M. a comandat si primit din afara tarii 2 colete care contin muguri cu continut de CBD si THC, descoperite cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate in cauza, respectiv 2 pachete sigilate cu urmatoarele caracteristici: pachet sigilat in punga de curierat pe care se afla lipita eticheta cu detaliile expeditiei (respectiv expeditor…… si destinatar C.M.D. …. ROMANIA, cod tracking….) si pachet sigilat in punga de curierat pe care se afla lipita eticheta cu detaliile expeditiei (respectiv expeditor si destinatar C.M.D.. BLAP….. BULEVARDUL………….ROMANIA, cod tracking…). Primul pachet descris are indicata pe eticheta data expeditiei, 21.04.2021, iar al doilea data expeditiei 27.04.2021. In interiorul coletelor au fost identificate cate o cutiuta din plastic cu inscriptia JUST BOB, ambele sigilate si avand lipite aceleasi etichete cu inscriptia SIEVED OF BUBBLEGUM 5 GR CBD CBDA <10,00%. THC <0,2%. Procedand la desigilarea celor 2 cutii, s-a constatat faptul ca in fiecare se regaseste produs vegetal sub forma de inflorescente, Frunze si tulpini tocate de culoare verde oliv, iar in urma analizelor de laborator a rezultat ca proba nr. 2 (2 cutii din material plastic alb, inscriptionate ‘Just Bob’ care contin fragmente vegetale (inflorescente) maruntie, de culoare verde oliv) este constituita din 10,2 grame Cannabis.

(…)

Cu titlu preliminar, apreciaza judecatorul de drepturi si libertati ca se impune a se analiza sustinerea formulata de catre aparatorul ales al inculpatului la momentul la care au avut loc dezbaterile in prezenta cauza penala, in sensul existentei unei cauze de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale, respectiv denunturile formulate de catre inculpat. (…) Fata de considerentele anterior expuse si in conditiile in care primul denunt la care a facut referire aparatorul ales al inculpatului a fost primit la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism la data de 29.01.2021, se constata ca nu sunt incidente dispozitiile legale mentionate, denunturile invocate fiind formulate ulterior momentului la care s-a dispus inceperea urmaririi penale in cauza.

Analizand ansamblul materialului probator administrat si dispozitiile legale incidente in prezenta procedura, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca, in cauza, se poate retine existenta unor probe si indicia temeinice care sa justifice banuiala rezonabila ca inculpatul DCM ar fi savarsit faptele pentru care este cercetat in prezenta cauza, in modalitatea descrisa in referatul cu propunere de arestare preventive sim ai sus expusa, in cuprinsul prezentei incheieri.

(…)

Argumentul starii de pericol asupra ordinii publice nu poate fi considerat suficient si pertinent decat daca are la baza elemente de fapt din care rezulta ca prin lasarea in libertate a acuzatului s-ar periclita in mod real, efectiv, ordinea publica.

Desi admite ca exista prezumtie in favoarea libertatii inculpatului, pana la stabilirea definitiva a vinovatiei acestuia, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca luarea masurii arestarii preventive fata de inculpatul D.C.M. se justifica intrucat, in cauza, exista indicii concrete care releva necesitatea protejarii ordinii publice, care prevaleaza in raport de regula judecarii unei persoane in stare de libertate.

In aprecierea pericolului concret pentru ordinea publica pe care l-ar prezenta lasarea in libertate a inculpatului, judecatorul de drepturi si libertati are in vedere modalitatea concreta de comitere a faptelor – sub acest aspect fiind necesar a se evidentia atat cantitatea mare de substante ilicite comandate si expediate de catre inculpat, cantitatea de substante ilicite descoperita la locuinta acestuia cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare autorizate in cauza, caracterul repetat al actiunilor ilicite ale inculpatului, in conditiile in care, potrivit propriilor afirmatii, acesta cunoastea legislatia in domeniu si cunoastea pe teritoriul Romaniei efectuarea operatiunilor legate de substantele implicate reprezinta infractiuni.

Totodata, este necesar a se remarca ca variantele prezentate de catre inculpat in fata organelor judiciare cu privire la scopul urmarit sunt diferite”.