Cum a fost jefuit un primar de 100.000 de euro, în timp ce chefuia la un botez: „Suntem distruși!”

Primarul Claudiu-Ionut Girga din localitatea Dârvari, județul Mehedinți, a fost prăduit de 100.000 de euro. Totul s-a întâmplat în timp ce edilul se afla, împreună cu partenera sa de viață, la un botez. Acasă se aflau cei doi copii ai cuplului, care la momentul furtului s-ar fi odihnit.

100.000 de euro furați de la un primar din Mehedinți

Primarul Claudiu-Ionut Girga și soția sa și-au dat seama că au fost jefuiți de 100.000 de euro abia în dimineața următoare. Partenera de viață a edilului a spus jurnaliștilor că este „distrusă, ca fiecare”.

„Soțul este foarte bulversat. Copiii erau acasă, dormeau. Nu au auzit nimic. Am fost la un botez și când am venit acasă, am găsit… ce să vă zic… dezamăgirea”, a povestit soția primarului din județul Mehedinți.

Suma de 100.000 de euro a fost strânsă, potrivit localnicilor, din afacerile prospere ale primarului. Mai exact, ar fi vorba despre afaceri cu terenuri și utilaje.

„(Reporter Digi24: Aveți idee de unde aveau primarul și soția lui acești bani?) Păi nu e primar?”, s-a exprimat unul dintre localnici, mărturisind că oamenilor din regiune le este teamă de hoți.

„Ne e frică. Că nu s-a mai întâmplat așa ceva, spune ea. Trăim, să știți, mai ales că stăm aici la drum, trăim cu frică. Să pună camere peste tot!”, a mai spus cetățeanul.

Soția edilului vrea ca autoritățile să facă dreptate

Revenind la jaful propriu-zis, autoritățile susțin că atunci când au efectuat verificările nu au observat semne de forțare a ușilor sau a altor mijloace prin care hoții ar fi putut intra în locuința primarului.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că imobilul persoanei vătămate se compune din două case de locuit, situate în aceeași curte, ale căror uși de acces și ferestre nu prezentau urme de forțare”, a declarat Corina Moraru, purtător de cuvânt IJP Mehedinți.

Reprezentanții departamentului de Poliție din regiune au deschis un dosar penal de furt calificat.

După ce și-a exprimat dezamăgirea în urma loviturii primite, soția primarului din localitatea Dârvari, județul Mehedinți, a spus într-o notă mai optimistă: „Rămâne ca organele să rezolve. Să sperăm că se rezolvă”.