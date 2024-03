Social Cu milioane de lei în conturi, Rușanu are un doar un tractor la vehicule. Membru din CA al BNR, avere de invidiat







Dan Radu Rușanu, membru din CA al BNR are multe terenuri agricole de zeci de hectare, așa se explică probabil și achiziția unui tractor. Majoritatea sunt moștenite și le deține împreună cu sora sa. La Rucăr, Rușanu are jumătate din 3.80 de hectare de teren agricol.

La Fundata, a primit alături de sora sa moștenire un teren de 83,50 de hectare de teren. Tot la Fundata și tot jumătate cei doi au 146 de hectare de teren forestier. A cumpărat în 1998 jumătate dintr-un teren de 60 de hectare la Dâmbovicioara.

De asemenea deține jumătate dintr-un teren intravilan de 6 hectare în București. La capitolul imobile, economistul are trecut doar un apartament în București de 56 de metri pătrați. Ceea ce este și mai interesant este mijlocul de locomoție pe care îl are trecut în declarația de avere.

Un tractor cu remorcă, vehiculul economistului

Vorbim despre un tractor cu remorcă pe care l-a cumpărat în 2005. Alte mașini economistul nu deține pe numele lui. La capitolul artă, Rușanu este un împătimit. Are o statuetă de marmură Steriade care valorează 3.000 de euro. De asemenea are o pictură Ulei Grant în valoare de 2500 de euro.

Mai are și o pictură marină Pacea în valoare de 3.000 de euro. Are bijuterii de argint și diamante în valoare de 20.000 de euro. Economistul mai deține și un bust bronz bunic Baraschi în valoare de 30.000 de euro. Și nu în ultimul rând are șiicoane vechi în valoare de 5.000 de euro. Unul dintre terenurile agricole le-a vândut și a obținut 8059 de euro pe ele. Economistul are 6 conturi, dintre care trei în euro, trei în lei.

Venituri din trei surse

În cele în euro, are aproape 140.000 de euro. În celelalte trei are peste 2 milioane și jumătate de lei. De asemenea Rușanu are și plasamente și investiții. Valoarea totală a acestora este de aproape jumătate de milion de lei. A avut și o descoperire de cont pe care a închis-o în 2023. Rușanu are o indemnizație de 283.268 pe care o primește de la BNR. Soția primește 70.000 de lei dintr-o arendă de la o pășune.

De asemenea economistul are și o pensie de 102.636 de lei, iar soția de 34.860 de lei. Economistul mai primește și o pensie pentru calitatea de parlamentar de 62349 de lei. De asemenea a mai primit și 115.000 de lei, bani care i-a avut împrumutați.