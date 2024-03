Monden Inna, investiție într-un apartament de lux din Mamaia. Locuința va avea facilități de vis







În vârsta de 37 de ani, Inna a făcut o nouă investiție importantă. În timp ce alte vedete investesc sume importante în haine și pantofi, artista mizează pe imobiliare. Recent, aceasta a făcut o achiziție la malul mării.

Inna și-a cumpărat apartament la malul Mării Negre

Apartamentul de lux este situat într-o clădire cu 15 etaje. Imobilul este în faza de construcție, însă a fost conceput pentru ale oferi locatarilor multe facilități. Astfel, cei care vor locui în apartamentele din această clădire vor avea acced la sală de fitness, piscină și salină.

Inna a investit într-un proiect imobiliar exclusivist, alături de alte vedete din România. Apartamentul pe care cântăreața și l-a achiziționat are o priveliște impresionantă. De altfel, toate locuințele din imobilul respectiv au vedere spre Marea Neagră și lacul Siutghiol.

Încântată de noua achiziție

Dezvoltatorul a conceput un proiect unic, menit să le ofere celor care vor locui în apartamentele respective un confort sporit. După inaugurare, clădirea va avea un centru SPA cu saună, o piscină semiolimpică și o salină.

„Primul foto shooting de pe terasa apartamentului meu din Mamaia arată așa. Când e gata vă chem la un drink. Mă laud și cu vecini faimoși, așa că facem și o sesiune de autografe.”, a scris Inna pe Instagram.

Inna, vecină cu mai multe vedete din România

Pe lângă cu cunoscuta artistă, mai multe vedete din România au ales să își cumpere apartamente de lux în imobilul respectiv. Printre persoanele publice care au investit în complexul respectiv se numără Simona Halep, Antonia, Alex Velea, Codin Maticiuc, Matei Dima (Bromania), precum și vloggerul Selly.

„Încă locuiesc unde locuiam cu chirie și sunt foarte mulțumit, însă am cumpărat un apartament ca o investiție. Încă nu m-am decis care să fie destinația. Dacă să-l țin pentru mine sau dacă să-l dau în regim hotelier, însă nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc, pentru că eu locuiesc în București, dar eu consider că am făcut o investiție foarte bună și sunt foarte happy pentru că, în sfârșit, mi-am cumpărat prima mea proprietate”, a mărturisit Selly.

De asemenea, Antonia și Alex Velea sunt încântați de această achiziție.

„Iubesc marea, așa că mi-am îndeplinit un vis. Împreună cu Alex avem un apartament. Și avem și super vecini: Inna, Selly, Bromania și Codin Maticiuc.”, a spus Antonia.

Complexul respectiv se află în Mamaia Nord.