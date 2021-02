Jurnaliștii de la LumeaJustitiei au descoperit că mai nou, DNA vizează și fapte care nu țin neapărat de corupția din România.

Mai exact, ultimul dosar anunțat de DNA este legat de traficul de droguri.

Sursa menționată mai sus susține că DNA a anunțat luni că au fost reținute 4 persoane pentru trafic de droguri. Alte acuzații ce le sunt aduse acestora sunt camăta și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cu ce se mai ocupă DNA?

Cei patru inculpați sunt acuzați că ar fi vândut 8 grade de canabis și cocaină. De asemenea, ei ar fi încercat să folosească 10 bancnote false de 50 de euro. În cadrul perchezițiilor efectuate la locuințele lor au fost descoperite și cartușe cu glonț, deținute ilegal.

Dosarul ar fi fost disjuns dintr-o cauză de abuz în serviciu. În dosarul inițial este vizat și fostul șef al Poliției Eforie, Cornel Gabriel Coteanu.

Jurnaliștii de la Luju subliniază faptul că acest tip de acuzații nu țin de competențele DNA, ci de DIICOT.

Comunicatul emis de Direcția Națională Anticorupție

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 31 ianuarie 2021, a patru inculpati, pentru comiterea unor infractiuni de trafic de droguri, punerea in circulatie de valori falsificate, camata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

Prezentul dosar s-a disjuns din cauza penala privind savarsirea de catre inculpatul Coteanu Cornel Gabriel, la data faptei sef al Politiei Eforie, judetul Constanta, a infractiunilor de luare de mita in forma continuata si instigare la abuz in serviciu (comunicat nr. 506 din 1 septembrie 2020).

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

in perioada august 2020 – 31 ianuarie 2021, pe raza municipiului Constanta, cei patru inculpati ar fi vandut unor persoane fizice cantitatea de peste 8 grame de droguri de mare risc (canabis, cocaina) si 30 comprimate ecstasy (MDMA). In acelasi context, inculpatii ar fi incercat sa puna in circulatie un numar de 10 bancnote a cate 50 euro fiecare, falsificate.

De asemenea, la domiciliile a doi dintre inculpati au fost gasite 205 comprimate ecstasy (MDMA). Alături de ele s-au descoperit și 79,7 grame canabis.

Ulterior, noua cartuse cu glont care erau detinute fara drept”, se arată în comunicat.