CTP, despre cazul medicului Flavia Groșan. Celebrul jurnalist a analizat câteva dintre comentariile postate pe internauți pe rețele sociale, comparând acest cazul cu cel de la Maglavit (n.red. – În vara anului 1935, un cioban din comuna Maglavit, județul Dolj, a pretins că poate vorbi cu Dumnezeu. În vreme ce unii l-au catalogat drept nebun, alții au considerat că este un Sfânt și au început să organizeze pelerinaje în zona respectivă).

„Domnul să vă binecuvânteze, stimată doamnă doctor!”, „Un medic și un om adevărat, astfel de oameni sunt marginalizați.” „Doamna doctor este un erou, nu cei în combinezon care luau oameni cu izoleta. Dintotdeauna eroii au luptat pentru libertate. De ce nu sunt lăsați doctorii să pună diagnosticul de COVID? Dacă pentru diagnosticarea COVID este folosit testul mincinos PCR și tratamentul e deja impus, șeful OMS nu e doctor, înseamnă că nu mai e necesară facultatea de medicină. Arafat e mai mult la TV, terorizează oamenii, sperie, amenință. El nu a salvat niciodată pe nimeni. Un COVID mișto, spune liniștitorul doctor cu inimă și rezolvă pandemia”. „Iată un medic adevărat, Dumnezeu să-i ajute în consacrarea aceasta”. „O zeiță curată. Doamnă doctor, vă iubim”. „Felicitări, doamnă doctor! Poporul vă adoră, vă iubește. Dorim să fiți dvs. ministrul Sănătății”. „Dumnezeu să ocrotească această zeiță! Oamenii au găsit o cale, o speranță în dvs. Sunteți un erou național”. „Doamna doctor, ar trebui să fiți ministrul Sănătăți (sic!)”.„Un înger trimis pe Pământ”, sunt doar câteva dintre comentariile citite de CTP.

„Le-am citit pe toate. Există o singură postare care spune: ”eu nu prea înțeleg ce zice această doamnă. Văd că ăia care comentează înainte îi dau cu binecuvântările, atât”.

Restul sunt ce am citit aici: ”erou național”, „zeiță”, „ministrul Sănătăți (sic!)”. Cum aș putea eu să numesc aceste persoane? Le-aș numi maglavite”, a spus jurnalistul, vineri seară, la Digi 24.

CTP, despre cazul medicului Flavia Groșan: „un Maglavit perfect”

„Ce avem aici este un Maglavit perfect. Această doamnă spune că a vindecat 1.000 de oameni. Unde sunt? Dânsa are un cabinet particular. Există vreo înregistrare – cu ce stare au venit la dânsa, cum au plecat, ce diagnostic le-a fost pus, tot de către dânsa? Diagnostic pe care spune că îl pune după voce, la telefon. Ca marii vindecători din perioada sovietică, care vindecau la televizor. Se vindecau oamenii doar uitându-se la ei. Doamna vindecă prin calculator, online, nu e nevoie să te duci la ea cabinet.

Nu se știe nici rețeta-minune, miracol pe care o folosește, căci doamna zice: ”nu spun, că mi-o faceți praf”. Cum să i-o facă praf cineva? Spui o rețetă și se va verifica dacă e valabilă sau nu. Cine să i-o facă praf? Dar doamna o ține secretă, ca să vină oamenii ca la Maglavit la dânsa, fie online, fie fizic la cabinet. Sunt atâția care îi cer numărul de telefon. E șarlatanie, evident. Șarlatania se clasează după rezultat, nu mă interesează dacă respectivul e în toate mințile sau nu. Pe mine mă interesează ce face el”, a mai spus CTP.

„Nu știu dacă o spune pentru că are o afecțiune psihică”

Dânsa spune așa: nu se moare de COVID. Cei care mor acum nu au murit de COVID. COVID-ul e o pneumonie simplă, o răceală ceva mai gravă care poate fi vindecată cu regi, regine, valeți și eroi, cu o rețetă pe care nu o știm în continuare, dar e minune. Oamenii ăia sunt omorâți în spital, asta spune doamna. Nu știu dacă o spune pentru că are o afecțiune psihică. Dacă mi se poate permite și mie să pun un diagnostic – dacă dânsa poate să pună diagnostic după voce, la telefon, atunci am și eu dreptul, nu? – pun și eu un diagnostic după vocea domniei sale, după figura domniei sale, după cum se comportă și mai ales după ce spune. Și eu am o înțelegere și compasiune mare pentru oamenii cu afecțiuni psihice. Viața a făcut să văd mulți. Poate să aibă așa ceva dânsa.

Problema este că rezultatul este acesta: mii, zeci de mii de de oameni, petiții – s-au făcut petiții să se strângă oamenii și să preseze la Colegiul Medicilor, să fie demonstrație stradală pe 22 martie, când e audiată acolo distinsa. S-a făcut petiție ca un jurnalist de la Antena3, de unde văzurăm interviul, care n-a făcut decât atât, a spus: „nu se mai fac niște verificări psihologice, psihiatrice, pentru medici, înainte de a li se da drept de practică?” Pentru această întrebare pusă de jurnalistul Radu Tudor s-a făcut petiție pentru concedierea lui, de către acești „maglaviți” și „maglavite”.

Ați văzut-o cu cât drag spune: „medicamentele din rețeta aia sunt copiii mei”. Nu știu dacă doamna are copii, dar medicamentele sunt copiii ei. „E povestea mea, pe asta nu mi-o puteți lua”. Asta e, o poveste și nimic altceva. Exact ca în cazul de la Maglavit, fără absolut nimic palpabil”, a mai spus acesta.