CSM susține că lipsa personalului blochează sistemul judiciar

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține, într-un apel către Guvern, că sistemul nu ar fi blocat de pensii, ci de lipsa de personal. Potrivit instituției, lipsesc aproape 850 de judecători, ceea ce reprezintă un deficit de 15%, precum și peste 700 de asistenți ai judecătorului.

Reprezentanții CSM au transmis, marți, într-o postare pe Facebook, un apel către Guvernul României, în care au arătat că justiția nu este blocată de pensii, ci de lipsa personalului, iar consecințele sunt suportate de cetățeni.

Potrivit instituției, lipsesc 849 de judecători, ceea ce reprezintă un deficit de 15%, iar necesarul de asistenți ai judecătorului este de 712 posturi. CSM a anunțat că în ultimii șase ani s-a discutat despre angajarea a 600 de grefieri, însă în realitate nu a fost angajat niciunul.

Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția că problemele sistemului nu se limitează la lipsa de personal. În numeroase instanțe, condițiile de lucru sunt considerate inadecvate din cauza infrastructurii sau a sediilor improprii.

Instituția a solicitat Guvernului să asigure sedii corespunzătoare pentru instanțe, astfel încât activitatea judiciară să se desfășoare în condiții adecvate. „Asiguraţi sedii corespunzătoare pentru oameni! Și pentru justiție!”, a mai transmis CSM.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, pe data de 27 februarie, legea referitoare la pensiile magistraților și a afirmat că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”.

„Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate. Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a declarat șeful de stat.