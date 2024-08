Social Croazieră în stil viking! Domeniul turismului avansează de pe zi ce trece







După ce au navigat de-a lungul Tamisei până la Greenwich, pirații vikingi l-au împroșcat pe arhiepiscopul de Canterbury cu oase de vacă înainte de a-i aplica o lovitură fatală la cap.

Acest text reprezintă un reportaj semnat de Lesley Bellew, o jurnalistă specializată în domeniul călătoriilor. Aceasta a redactat acest material pentru publicația Daily Mail.

Din fericire, 1.000 de ani mai târziu, eu și fiica mea, Amy, am avut parte o primire mult mai călduroasă din partea echipajului Viking Mars. După un check-in de 10 minute la debarcaderul Greenwich, ne îmbarcăm pe nava cu 930 de oaspeți. Navă ancorată pe Tamisa pentru croaziera noastră Into The Midnight Sun către Norvegia.

Croazieră în stil viking

Șampania așteaptă în apartamentul nostru cu balcon pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a lui Amy. Iar un însoțitor de bord sună pentru a spune că băuturile din mini-bar și serviciul sunt gratuite. Așa că golim conținutul valizelor noastre și mergem să explorăm. Minunat. Am început să explorăm acest vas elegant, destinat exclusiv adulților, unde lumina se revarsă în marele atrium cu două înălțimi. Oaspeții se odihnesc pe canapele acoperite cu draperii, citesc și ascultă pianistul în timp ce chelnerii aduc băuturi.

Ne oprim pentru o cafea, ne verificăm programul și mergem la snack barul Mamsen pentru sandvișuri deschise norvegiene cu somon și creveți. La plecarea de la miezul nopții, clipperul de ceai Cutty Sark și Old Royal Naval College al lui Christopher Wren sunt scăldate într-o strălucire argintie. Iar noi arătăm punctele de reper oaspeților străini.

În Kirkwall, capitala insulelor Orkney, ghidul nostru Paul o încântă pe Amy, un bucătar-patiser, cu o vizită la Barony Mill, una dintre cele mai vechi mori de cereale vechi din Marea Britanie. Plecăm cu doi saci de făină pentru a ne testa limita de bagaje la întoarcerea de la aeroportul Bergen. În Shetland, observăm foci care se relaxează pe o plajă cu nisip alb. Iar observarea vieții sălbatice continuă lângă Honningsvag, în nordul Norvegiei.

Frumusețile naturii

În tundra arctică, Amy mă întrece, văzând un ren albinos pe care indigenii Sami îl consideră „liderul magic al tuturor renilor”. Simțim magia când ne trezim în Tromso, cu vedere la fiord și la catedrala arctică. Dar cățeii husky de pe insula Kvaloya sunt cei care ne fură inimile. O dinastie de vikingi a trăit odinioară din recolta bogată de cod norvegian din Insulele Lofoten. Unde vedem peștele atârnat pe rafturi de lemn pentru a se usca la soare. Temperaturile sunt de peste 20C. Și, deși noaptea se răcește, există lumină 24 de ore din 24 pentru a savura priveliștile.

Masa în restaurantele de pe Viking Mars este gratuită. La fel și vinul, berea și băuturile răcoritoare. Pentru a elimina caloriile, facem plimbări pe punte. Iar Amy alege să meargă cu caiacul în Geirangerfjord, inclus în lista UNESCO. În timp ce eu mă bălăcesc în piscina infinită. Într-o seară, am dat lovitura navigând în apropiere de Bodo. Când albastrul palid al cerului se transformă în auriu și un curcubeu se arcuiește deasupra mării.

Suntem vrăjiți de ceea ce vikingii credeau a fi o punte arzătoare între Pământ și țara zeilor. Legendele vikinge s-au împletit de-a lungul călătoriei noastre. Dar Amy îmi spune că aceasta este „oala ei de aur”. Iar fericirea ei este cu siguranță și a mea, scrie jurnalista pentru DailyMail.