Horoscopul lui Dom’ Profesor 17,18 august 2024. Megaliții din Scoția marchează legătura noastră profundă cu Luna

Pe 17 august s-au născut Davy Crockett, Robert De Niro, Sean Penn, Mae West, Traian Vuia, Ştefan Ruha, Marcel Chirnoagă, iar pe 18 august, împăratul Franz Joseph, Robert Redford, Roman Polanski, Patrick Swayze, Constantin Duţu, Maria Gheorghiu, Sorin Alexandrescu, Neagu Djuvara.

Pe 17 august în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Miron, Straton, Ciprian şi Tirs. Pe 18 august, doar trei sfinţişori cu nume frumoase: Flor, Lavru şi Polien! Nimic în "Kalendar", un weekend obişnuit de august. Sigur, riscul seismic există în continuare, așa cum am spus, până de echinocțiu!

Cercurile antice de piatră din Scoția marchează legătura noastră profundă cu Lună

Spre deosebire de Stonehenge concentrat pe Soare și alte monumente megalitice, Tomnaverie, din Scoția și cercurile de piatră similare sugerează importanța Lunii pentru oamenii antici. Vezi fotografia din titlu.

Oamenii nu au inventat încă călătoria în timp, dar există totuși câteva moduri de a experimenta o versiune a acesteia. Cel mai bun mod pe care l-am găsit până acum este să merg la locul unor vestigii istorice.

Oriunde ai găsi o stâncă, poți fi sigur că ceea ce pare a fi un fragment nesemnificativ spune o poveste prea enormă pentru a fi contemplată: agitarea mantalei Pământului; erupția vulcanilor; tremurul violent al cutremurelor; nașterea munților; mișcarea neîncetată a râurilor, oceanelor și ghețarilor.

Acum imaginați-vă rocile pe care oamenii le-au luat și le-au mutat. Forma rocilor spune ceva despre originile lor, dar spune ceva și despre noi: stâncile de râu, în formă de clătită, sunt rotunjite de ape zgomotoase de-a lungul mileniilor, apoi capturate și plasate pe peluzele din față, deoarece sunt frumoase și netezite în siguranță pentru picioarele goale ale copiilor. Bolovani uriași, mutați și uzați netezi de ghețari, devin pietrele noastre de hotar sau altarele noastre.

Megaliții (literal, „roci mari”) se găsesc pe tot Pământului, iar monumentele pe care oamenii le-au făcut din ei se întind pe continente și culturi și pe mii de ani. Majoritatea monumentelor megalitice sunt asociate cu mișcările Soarelui. Cel mai faimos dintre acestea este Stonehenge, cu alinierea sa la solstițiu, când Soarele pare să inverseze unghiul căii sale pe cer, de la nord la sud sau invers. Oamenii din toate civilizațiile au folosit solstițiul pentru a marca timpul, deseori începând un nou an calendaristic. De exemplu solstițiul de iarnă.

Mulți dintre ei au lăsat în urmă cercuri de piatră asemănătoare cu Stonehenge. Aceste aranjamente de bolovani giganți sunt atât de vechi și totuși par atât de familiare încât par niște portaluri, permițând accesul într-un loc îndepărtat și conectat cu noi. Cred că așa au intenționat creatorii lor.

Dar o colecție de cercuri de piatră se deosebește. În nord-estul Scoției , cercurile de piatră nu sunt legate de Soare, ci de Lună. Și toate posedă o trăsătură unică, definitorie: conțin o piatră culcată, o piatră mare pe lateral, flancată de două pietre verticale. Rocile culcate se găsesc de obicei pe arcul de sud sau sud-vest al cercului, unde Luna de vară este proeminentă pe cer.

Unii dintre bolovanii din aceste cercuri de piatră conțin jasp roșu, ceea ce înseamnă sânge. Unele dintre ele sunt pătate de cuarțit, sugerând Luna și reflectând literalmente lumina acesteia. Cel mai de altă lume dintre aceste cercuri de piatră, după părerea mea, se numește Tomnaverie, situat la aproximativ 30 de mile vest de Aberdeen .

Ziua de primăvară în care am vizitat Tomnaverie Stone Circle, în timp ce cercetam Scoția, ca invitat al familiei Lovat, a fost însorită și înfloritoare. Singurul sunet a fost vântul, care mi-a tăiat răsuflarea. A pune piciorul în centrul cercului, înconjurat de bolovani nespus de vechi, a fost profund neliniştitor. M-am simțit ciudat, de parcă nu mi-ar fi locul acolo; nu era diferit de a sta în fața unui altar, sau la un cimitir. Am fost surprins să fiu adus aproape de șoapta trecutului îndepărtat.

Privind deasupra megaliților, am avut o vedere clară a Munților Cairngorm la vest și a câmpurilor agricole noi, cioplite în supunere atât de ghețar, cât și de plug. Pietrele monumentului sunt dispuse simetric, în înălțimi descrescătoare, pentru a vă atrage privirea către cadranul de sud-vest. Cercetătorii cred că aranjamentul nu are nicio legătură cu modelele solare, încât cercul poate fi legat doar de Lună.

Construcția pe Cercul de piatră Tomnaverie a început probabil în jurul anului 2500 înainte de Hristos — în urmă cu 4500 de ani, în jurul epocii de aur a civilizației sumeriene și a înălțimii Vechiului Regat din Egipt. Bolovanul uriaș culcat a fost adăugat mai târziu, dar încă în trecutul profund, cu milenii în urmă. Arheologii au excavat dealul unde se găsește cercul de piatră și zonele care îl înconjoară, localizând mai multe concentrații de unelte de piatră de diferite stiluri regionale.

Oamenii de știință cred că cercul de piatră a fost folosit ca punct de adunare regional sau ca loc pentru a observa cerul și a emite profeții. Sau, foarte posibil, a fost menit să conecteze oamenii la tărâmuri dincolo de propria lor existență slabă. Mi-a fost greu să nu întrevăd așa ceva.

Monumentele megalitice ale Lunii sunt cel puțin la fel de vechi ca monumentele strămoșilor noștri dedicate Soarelui.

Tomnaverie Stone Circle este cu doar 500 de ani mai tânăr decât cele mai vechi pietre din Stonehenge. Este o dovadă că monumentele megalitice ale Lunii și studiul mișcărilor acesteia sunt cel puțin la fel de vechi ca și, în unele cazuri, chiar mai vechi decât monumentele strămoșilor noștri referitoare la Soare.

Deși era miezul dimineții când am fost în vizită, am încercat să-mi imaginez cum ar fi noaptea. Tomnaverie, ca și alte cercuri de piatră culcate din regiune, a fost probabil destinată a fi folosită în lumina Lunii, o formă mai blândă, mai spectrală a luminii solare reflectate. Lumina ar fi strălucit de pe stânci, iar când era plină, ar fi aruncat umbre lungi. Și lumina focului ar fi dansat pe pietre, amestecându-se cu lumina lăptoasă a lunii.

Nu avem înregistrări scrise despre modul în care au fost folosite cercurile de piatră precum Tomnaverie, așa că o parte din ele trebuie lăsate în seama imaginației. Dar știm că au fost aliniați cu Lună și cu mișcările acesteia prin cer. Asta înseamnă că ele reprezintă unele dintre cele mai vechi și profunde conexiuni ale noastre cu Lună și calea ei prin viețile noastre și prin anii noștri.

Dacă a trecut ceva timp de când ați comunicat cu rocile, sau cristalele, vă îndemn să le revizuiți și ipotezele domniei voastre despre ceea ce reprezintă rocile. Privește în jos; o pietricică în palmă este dovada unei planete remodelate de timp, vânt și apă. Mergi pe ele; bolovanii care mărginesc drumul tău preferat de mers pe jos sau pietrișul care căptușește aleea ta sunt fragmente fizice din trecutul Pământului. Atingerea lor și luarea în considerare a acestora vă oferă acces la acel moment.

Și sper că te gândești și la Lună. Miezul său solid de fier trage de domnia ta, fizic și spiritual, la fel cum trage de tot ce a trăit vreodată pe Pământ. Este la fel de mult o parte din tine precum fierul din sânge care pompează prin propria ta inimă. Aceasta este o conexiune pe care o puteți face chiar dacă nu puteți călători la Tomnaverie Stone Circle. Tot ce trebuie să faci este să te uiți în sus !

Ceea ce este foarte adevărat, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi, așa cum mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Sâmbătă încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Lângă cei dragi te simţi bine şi motivat. Totuşi, te miri de unele nepotriviri între planuri şi realitate. Duminică, zi bună pentru cumpărături. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a marii tale capacităţi de a te concentra pe perioade scurte şi a rapidităţii care te caracterizează.

TAUR Weekendul este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Poate nici nu ai nevoie!

GEMENI Vesel şi băncos, sâmbătă poţi să faci haz de multe, chiar şi de situaţia politică. Prietenii te vor aprecia şi, pe seară, puteţi sta la o terasă. Dar trebuie să fii generos, dai tu berea! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere la un Leu. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol!

RAC Faptul că te-ai detaşat de tot ce te supără, nu rezolvă situaţia. In plus, ceilalţi te judecă pentru singurătatea ta. Străduieşte-te să fii mai apropiat şi ieşi din carapace, afară e frumos! Aspecte favorabile in acest weekend. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exagerezi este bine să consumi mai multe lichide. Poate lactate?

LEU Rezolvând problemele în acest weekend îţi apropii prietenii, iar dacă eşti şef în grupul tău, nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să pătimeşti tu pentru alţii. Fiecăruia, după ce merită! În altă ordine de idei, chiar dacă eşti carnivor trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Cu usturoi?! După moda spartană. Sigur, dacă vrei să sperii toţi vampirii... Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

FECIOARĂ Ţi se pare că timpul trece nemilos şi îl pândeşti în oglindă. Ca să ieşi din depresie, du-te la stilist, programează-ti un masaj sau cumpără-ţi ceva nou. Mai ales, zâmbeşte şi nu uita că timpul trece repede! Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House. Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis. Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

BALANŢĂ Eşti într-o mică vacanţă, sau pleci în weekend. Pregăteşte-te temeinic, vremea se răceşte la munte şi poți avea nevoie de lucruri groase. Nu uita trusa medicală şi încărcătorul de mobil! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Duminică aflii că ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu!

SCORPION Ai un weekend care îţi aminteşte că eşti făcut din carne şi oase. Oboseala cronică te-a ajuns din urmă! Odihneşte-te după-amiază, neapărat. Ia şi o carte bună şi un şezlong. Duminica, pauză! Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot poţi să dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun!

SĂGETĂTOR O zi veselă pentru tine şi ai tăi, poţi să-ţi permiţi să nu faci nimic şi doar să-ţi scoţi trupa la distracţii. Gândurile care te framântă nu au temei, o rezolvare neaşteptată te va mulţumi. Un weekend foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Tot duminică configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate.

CAPRICORN Vrei la mare, la soare, vrei cu trenul, cu avionul, cu orice te duce departe de grijile de acasă. În weekend ai noroc cu carul, pleci undeva unde îţi va fi foarte bine, nu rata ocazia! Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi - sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind te cuprinde comoditatea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Aşa că o să vrei ce este mai bun pentru tine!

VĂRSĂTOR Aşa-i că ţi-e dor de o aventură, de o iubire de vară? Ei bine, poate aşa va fi, splendoare în iarbă şi prilej de adăugat panglicuţe colorate la chitară. Dar să nu faci pe nimeni să sufere! O zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea iti este pusă la încercare. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea.

PEŞTI Relaţiile tale cu cei dragi, familie, partener sunt foarte simple şi de aceea foarte bune. În acest weekend toată lumea vrea să se distreze şi să se relaxeze. Şi tu la fel! Consens obţinut! Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum!