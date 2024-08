Politica O figură importantă din USR, legături cu generalii SRI Coldea și Dumbravă







București. Florian Coldea și Dumitru Dumbravă par să exercite o influență semnificativă asupra partidului USR, având un impact considerabil asupra lui Lucian Stanciu Viziteu, primarul din Bacău.

Acesta ar fi un apropiat al fostului general. De asemenea, Viziteu va coordona campania electorală a Elenei Lasconi, președinta partidului, pentru alegerile prezidențiale.

Lucian Viziteu, legături cu Florian Coldea și Dumitru Dumbravă

Conform informațiilor furnizate de România TV, Elena Lasconi ar putea fi considerată doar un pion pe scena politică.

În urmă cu câțiva ani, fostul colonel Daniel Dragomir a vorbit despre implicarea lui Lucian Viziteu în comisia de control SRI, indicând că acesta a jucat un rol esențial în acoperirea activităților generalilor în operațiuni de poliție politică.

„Exista un parlamentar foarte vizibil din punct de vedere al poziţiilor sale publice. Veţi vedea cine îl apără pe generalul Dumbravă. Este vorba despre reprezentantul USR în comisia parlamentară. Stanciu Viziteu este un parlamentar care îi serveşte ceaiul generalului Dumbravă”, a spus fostul colonel în 2018.

Lucian Viziteu a fost numit vicepreședinte al USR, alături de Radu Mihaiu, care ocupă aceeași funcție în partid și a fost anterior apropiat de Cristian Ghinea și Dan Barna.

Vicepreședintele USR, vizat de mai multe acuzații penale

Lucian Viziteu se confruntă cu mai multe dosare penale și a fost ținta unor investigații de către procurori. Cea mai recentă dintre acestea vizează dosarul angajărilor fictive din cadrul Primăriei Bacău.

În cadrul acestui dosar, primarul este suspect într-o investigație deschisă de DNA Bacău. Acuzațiile se referă la acordarea unui apartament de serviciu unei angajate, membră a USR Bacău.

Concret, subordonata vicepreședintelui USR a primit un apartament de 100 mp situat în centrul orașului, deși, conform cărții de identitate, aceasta este domiciliată în Bacău și, teoretic, are deja o locuință.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți funcționari din primărie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru”, spunea Lucian Viziteu la începutul acestui an.