Lucian Viziteu, actualul primar al Bacăului, se laudă cu susținerea fostul primar Stavarache, condamnat pentru şpaga pe stâlp

Lucian Viziteu, actualul primar al Bacaului, se laudă cu susținerea fostul primar Stavarache, condamnat pentru şpaga pe stâlp. Lucian Viziteu candidează pentru un nou mandat la Bacău.

Şoc în lumea politică băcăuană. Romeo Stavarache, fost primar al Bacăului condamnat la 4 ani cu executare pentru faimoasa spagă de 50% pe stalpul de iluminat, face campanie electorala pentru useristul Viziteu. Asta nu ar fi o problemă, orice om poate susține pe cine dorește, surprinzător este că, actualul edil, și candidat la funcția de primar se mândrește cu acest lucru.

In flagrantă contradicție cu campania "Fără penali în funcții publice", promovată de Viziteu și USR, asocierea pe față cu condamnatul Stavarache dă la iveală adevarata mentalitate a "progresiștilor" de la Bacău, care au umplut primaria de tot felul de oameni certați cu legea, făcând din fărădelege litera de lege, conform cazurilor prezentate de media locală.

Pe de altă parte, actualul primar Viziteu este suspect într-un dosar DNA vizând acordarea unui apartament de serviciu, în mod ilegal, conform rechizitoriului, unei colege de partid. DNA arată că deși aceasta locuia chiar în Bacău, deci era neeligibilă pentru o astfel de locuință, primarul Viziteu a semnat cu mare generozitate oferirea acestei locuințe.

Primarul Bacăului anunța chiar el în martie faptul că procurorii l-au informat că are calitatea de suspect în dosar. Și nu e totul, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) încearca să se victimizeze. Edilul considera că dosarul penal are legătură cu începutul campaniei electorale, probabil din acest motiv nu și-a dat demisia și candidează acum la un nou mandat.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru. Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect. Modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru”, anunța primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.