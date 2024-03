Politica Primarul Bacăului anunță că e cercetat de DNA pentru atribuirea ilegală a unei locuințe







Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a reacție după acuzațiile procurorilor DNA că a atribuit ilegal o locuință de serviciu unei membre USR. Mai exact, primarul Bacăului are calitatea de suspect într-un dosar al DNA Bacău. Ancheta vizează atribuirea ilegală a unui apartament către Cerasela Cocalea.

Lucian Daniel Stanciu Viziteu, despre acuzațiile care i se aduc

Primarul Bacăului anunță chiar el faptul că procurorii l-au informat că are calitatea de suspect în dosar. Și nu e totul, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) încearcă să se victimizeze. Edilul consideră că dosarul penal alre legătură cu începutul campaniei electorale.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru. Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect. Modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru”, a anunțat primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Sursa foto: Facebook

Ce spune Cerasela Cocalea despre locuință

Cerasela Cocalea, membră USR, partid din care face parte primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a stat mai mult timp în apartamentul de serviciu, luxos, al Primăriei Bacău de pe strada Pictor Aman 94, unde funcționează Inspectoratul de Stat în Construcții.

Ea a locuit în apartamentul de serviciu de peste 100 de metri al instituției, fără să achite chirie și fără ca locuința să-i fie atribuită legal de Consiliul Local Bacău.

Întrebată de jurnaliștii din Bacău dacă a primit locuința oficial, Cerasela Cocala a declarat:

„Nu, doar temporar! Alte detalii nu sunt eu în măsură să vă dau. Sunt membru USR, dar cine mi-a înlesnit această facilitate nu este membru USR, să știți!”, a mai spus Cerasela Cocalea, pentru jurnaliștii de la Ziarul de Bacău.