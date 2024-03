Relația lui Nicușor Dan cu Soros. Explicațiile primarului despre finanțările obținute de la fundația miliardarului

Nicușor Dan susține că nu a primit finanțări de la Fundația Soros pentru ca asociația sa, Salvați Bucureștiul să organizeze sau să participe la proteste împotriva proiectului minier de la Roșia Montană. El a explicat în ce context a obținut fonduri de la organizațiile controversatului miliardar.

Nicușor Dan a fost întrebat a primit bani de la ONG-urile lui Soros pentru a organiza proteste împotriva proiectului Roșia Montană. Asociația pe care a înființat-o a contestat în instanță mai multe acte legate de proiectul inițiat de Gabriel Resources.

România a obținut câștig de cauză în procesul intentat de Gabriel Resources în cazul Roșia Montană. Decizia a venit surprinzător, Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID) hotărând în favoarea României. Aceasta, deși eprezentanții Guvernului estimau că vom vom fi obligați să plătim despăgubiri de până la 6,7 miliarde de dolari.

Înainte de verdictul ICSID, politicienii căutau țapi ispășitori pe care să dea vina pentru plata despăgubirilor. Iar unul dintre ei, la îndemână, era și Nicușor Dan, dat fiind implicarea sa și a asociației Salvați Bucureștiul în protestele împotriva proiectului minier. În acest context, a fost întrebat dacă a primit finanțări de la Fundația Soros pentru a organiza protestele. Primarul general a negat că ar fi primit fonduri pentru protestele organizate contra proiectului Roșia Montană.

„Nu… nu…”, a răspuns Nicușor Dan, adăugând că la momentul în care s-au făcut aranjamentele cu Gabriel Resources, statul trebuia să se asigure că sunt respectate toate condiționalitățile de mediu și de protejare a patrimoniului.

Nicușor Dan a explicat care a fost legătura cu Fundația Soroș în contextul protestelor de la Roșia Montană. El a spus că organizația sa a organizat o conferință de presă într-o sală din sediul fundației, în acel moment.

„Noi eram un ONG, împreună cu alte ONG-uri, care n-avem un sediu în 2013, mai ales un sediu în care să poți să inviți 50 de jurnaliști sau 20 de jurnaliști, și acești oameni – care erau o fundație ca și noi – aveau o sală în care am făcut această conferință de presă la care și eu am participat.

În 2013, în contextul protestelor din stradă, parlamentul dominat de PNL și PSD, a votat o lege prin care era respins proiectul Roșia Montană. Între cei care au votat împotrivă s-a aflat și Victor Ponta, premierul de la acea vreme. Votul său a fost surprinzător în condițiile în care guvernul său tocmai aprobase inițierea exploatării miniere.

În urmă cu câțiva ani, primarul general explica care au fost relațiile sale cu organizațiile finanțate de miliardarul George Soros. În 2016 , Nicuşor Dan, candidat USB la Primăria Capitalei, spunea că a primit o sponsorizare, personal, ca matematician de la Fundația Soros. S-a întâmplat în anii 90 când a participat la cursurile unei școli de matematică.

„Să lămurim: în anul 1991 sau 1992, am primit de la Fundaţia Soros România 300 sau 400 de dolari pentru a mă duce la o şcoală de matematică în Italia. Asociaţia Salvaţi Bucureştiului a avut finanţări de la mai mulţi donatori, dar o dată a avut o finanţare de 5.000 de euro de la o fundaţia americană - CEE Trust- cu un scop precis: să facem un manual de bună practică pentru urbanism. Fundaţia CEE Trust are, la rândul ei, 7 finanţatori, printre care şi Fundaţia Soros. Aceasta este toată relaţia pe care eu am avut-o vreodată cu domnul Soros“ spunea Nicușor Dan în 2016.