Cristina Spătar despre blestemul mamei sale: Toate femeile din viața lui taică-meu au murit

Cristina Spătar a explicat la un podcast că după separarea de mama sa, tatăl său nu a avut tocmai o viață ușoară. Acesta a pierdut toate partenerele pe care le-a avut după despărțire.

Artista a povestit că tatăl și mama ei s-au despărțit, iar după acest lucru, el ar fi găsit o altă femeie. Numai că la puțină vreme doamna în cauză a decedat. ”El și-a găsit o doamnă într-un bloc alăturat, orașul e foarte mic și a stat cu doamna aceea un an de zile.

Mai târziu am aflat că a avut un accident de mașină în ziua aceea în care noi puneam pomana aceea de un an pentru mama mea. Ulterior și-a găsit o altă doamnă și o altă doamnă și toate doamnele mureau, ca un blestem ca să zic așa al mamei mele, cred eu”, a spus interpreta.

Mama artistei ar fi suferit cumplit din cauza despărțirii, iar tatăl acesteia a ajuns într-o situație nu tocmai bună. Drept urmare cântăreața nu a ezitat să-l ajute.

”Ea a suferit foarte mult acești trei ani. Ea a mai trăit trei ani de la despărțire. Și într-un final am aflat că tata e rău după ani de zile, m-am interesat eu să văd cum e. Da și când au mai trecut anii, m-am dus l-am căutat și i-am oferit eu un loc unde să stea și așa mai departe, pentru că vânduse tot, dăduse tot și a rămas fără nimic”, a mai povestit Cristina Spătar.

Chiar dacă lucrurile între părinții ei nu au fost tocmai bune, tatăl a recunoscut că nu va mai găsi o altă persoană ca mama artistei. ”I-am cumpărat de toate atunci și mi-a spus că îi pare rău după ea, că nimeni nu o să mai fie ca mama mea”, a încheiat aceasta.