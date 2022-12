Cristiano Ronaldo nu a impresionat la Cupa Mondială din 2022. Pe ce loc se află fotbalistul

​Cupa Mondială din 2022 este ultima din cariera lui Cristiano Ronaldo, iar acesta a fost inclus în echipa celor mai slabi jucători din faza grupelor. Fotbalistul nu a avut parte de reușite impresionante și a ajuns în coada listei.

Ronaldo are o medie a notelor de 6.37. Lusitanul a marcat o dată, din penalty, împotriva Ghanei. Surprinzătoare poate fi prezența în această echipă a australianului Mathew Leckie, care a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă.

Portar: Aissa Barsham (Qatar)

Fundași: Alistair Johnston (Canada), Oscar Duarte (Costa Rica), Francisco Calvo (Costa Rica), Homam Ahmed (Qatar)

Mijlocași: Matthew Leckie (Australia), Karim Boudiaf (Qatar), Abdulelah Al-Malki (Arabia Saudită), Tajon Buchanan (Canada)

Atacanți: Almoez Ali (Qatar), Cristiano Ronaldo (Portugalia).

Spre deosebire de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și-a ajutat echipa să obțină calificarea în optimi prin două goluri și un assist. Argentinianul are o medie a notelor de 7.93.

Portar: Wojciech Szczesny (Polonia)

Fundași: Achraf Hakimi (Maroc), Jean-Charles Castelletto (Camerun), Harry Maguire (Anglia), Theo Hernandez (Franța)

Mijlocași: Bruno Fernandes (Portugalia), Frenkie De Jong (Olanda), Casemiro (Brazilia)

Atacanți: Kylian Mbappe (Franța), Antoine Griezmann (Franța), Lionel Messi (Argentina), potrivit SofaScore.

Stats reveal the WORST XI of the World Cup group stages 👎

Look who’s up front 👀 pic.twitter.com/lLErYxnDoE

— MailOnline Sport (@MailSport) December 3, 2022