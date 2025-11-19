International

Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Donald Trump. Portughezul, dineu la Casa Albă, alături de personaje extrem de influente

Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Donald Trump. Portughezul, dineu la Casa Albă, alături de personaje extrem de influentesursa: Instagram
Superstarul portughez Cristiano Ronaldo (40 de ani) a participat la un dineu, la Casa Albă, la invitația președintelui SUA, Donald Trump. Atacantul care evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al Nassr, a transmis un mesaj public, de mulțumire, după ce s-a întreținut cu liderul Americii.

Cristiano Ronaldo, mesaj de mulțumire pentru Donald Trump după ce portughezul a participat la un dineu la Casa Albă

„Mulțumesc domnului președinte pentru invitație și pentru primirea călduroasă pe care dumneavoastră și Prima Doamnă ne-ați oferit-o mie și viitoarei mele soții, Georgina. Fiecare dintre noi are ceva important de oferit și sunt pregătit să îmi fac partea în a inspira noi generații să creeze un viitor definit de curaj, responsabilitate și pace care să dureze”, a scris Ronaldo pe rețelele sociale.

Ce personalități au mai fost prezente

În timpul vizitei, Ronaldo a avut-o alături și pe viitoarea sa soție, Georgina Rodriguez. Printre persoanele importante care au participat la eveniment, s-au numărat: Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Tim Cook, CEO-ul Apple, și Elon Musk, CEO-ul Tesla.

Altfel, Ronaldo va evolua în vara viitoare la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada. Portugalia s-a calificat la turneul final, după ce a câștigat grupa. În ultimul joc, lusitanii au zdrobit Armenia, pe teren propriu, scor 9-1. Dar CR7 nu a fost prezent. În confruntarea precedentă, pierdută la Dublin, cu Irlanda, scor 0-2, el și-a lovit intenționat un adversar și a fost eliminat cu cartonaș roșu primit direct.

Marea întrebare, legată de ce suspendare va primi CR7 în perspectiva Campionatului Mondial din vara viitoare

„Suntem la Mondial! Hai să dăm totul, Portugalia”, a scris fotbalistul pe rețelele sociale. Ronaldo riscă însă să rateze meciul de debut, în faza grupelor, dacă va fi suspendat mai mult de o etapă, pe care a ispășit-o deja, cu Armenia, în ultima etapă din preliminariile World Cup.

