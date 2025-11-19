Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Donald Trump. Portughezul, dineu la Casa Albă, alături de personaje extrem de influente

Superstarul portughez Cristiano Ronaldo (40 de ani) a participat la un dineu, la Casa Albă, la invitația președintelui SUA, Donald Trump. Atacantul care evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al Nassr, a transmis un mesaj public, de mulțumire, după ce s-a întreținut cu liderul Americii.

„Mulțumesc domnului președinte pentru invitație și pentru primirea călduroasă pe care dumneavoastră și Prima Doamnă ne-ați oferit-o mie și viitoarei mele soții, Georgina. Fiecare dintre noi are ceva important de oferit și sunt pregătit să îmi fac partea în a inspira noi generații să creeze un viitor definit de curaj, responsabilitate și pace care să dureze”, a scris Ronaldo pe rețelele sociale.

În timpul vizitei, Ronaldo a avut-o alături și pe viitoarea sa soție, Georgina Rodriguez. Printre persoanele importante care au participat la eveniment, s-au numărat: Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Tim Cook, CEO-ul Apple, și Elon Musk, CEO-ul Tesla.

Altfel, Ronaldo va evolua în vara viitoare la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada. Portugalia s-a calificat la turneul final, după ce a câștigat grupa. În ultimul joc, lusitanii au zdrobit Armenia, pe teren propriu, scor 9-1. Dar CR7 nu a fost prezent. În confruntarea precedentă, pierdută la Dublin, cu Irlanda, scor 0-2, el și-a lovit intenționat un adversar și a fost eliminat cu cartonaș roșu primit direct.

„Suntem la Mondial! Hai să dăm totul, Portugalia”, a scris fotbalistul pe rețelele sociale. Ronaldo riscă însă să rateze meciul de debut, în faza grupelor, dacă va fi suspendat mai mult de o etapă, pe care a ispășit-o deja, cu Armenia, în ultima etapă din preliminariile World Cup.