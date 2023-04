Cristian Tudor Popescu sare în apărarea Monicăi Odagiu. De ce nu ar fi putut evita actrița accidentul

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că a văzut foarte multe în 40 de ani de șoferie și că Monica Odagiu nu ar fi putut evita accidentul. El a mai spus că bărbatul a vrut să se omoare și că niciun șofer nu l-ar mai fi putut salva.

„Am văzut acum filmul accidentului mortal în care este implicată dna. Monica Odagiu. Tânărul care a murit, după părerea mea, s-a dus spre moarte. S-a ridicat brusc de pe scaunul din refugiul stației RATB. Dacă ar fi venit alergând, în poziție verticală, exista posibilitatea să fie săltat pe botul mașinii, să ajungă eventual pe parbriz și, având în vedere viteza nu prea mare a vehiculului, să cadă apoi lateral. Cu o anume probabilitate de a nu fi rănit letal. Dar el s-a aplecat la 90 de grade, ajungând jos, cu capul înainte în fața roților și barei de protecție, unde șansele de supraviețuire sunt minime. Potrivit necropsiei, traumatismul cranio-cerebral l-a ucis.

În 40 de ani de șoferie, am văzut și am avut niște evenimente de circulație cu pietoni – am reușit să evit de fiecare dată punerea în pericol a vieții lor. În cazul de pe Știrbei Vodă, nu cred că aș mai fi putut.”, scrie CTP pe Facebook.



Titi Aur, despre accidentul Monicăi Odagiu

Și campionul național de raliu Titi Aur a analizat accidentul în care a fost implicată Monica Odagiu și a declarat că este vorba despre un gest sinucigaș. El a mai spus că actrița a reacționat corect și că nu ar fi putut face mai mult.

„Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie. Senzaţia mea este că a fost un gest sinucigaş din partea acelui tânăr. Se demontsrează încă o dată că maşina este o armă, că maşina ucide. Eu nu vreau să mă pronunţ, viteza maşinii va fi determinată de experţi. A avut reacţia corectă, a frânat şi a tras de volan. Dacă gestul tânărului a fost sinucigaş, în anumite situaţii, oricâtă experienţă ai avea, oricât de bun pilot ai fii, nu poţi evita. Nu spun că aşa a fost, experţii trebuie să-şi spună cuvântul”, a spus Titi Aur.