Ce crede Titi Aur despre accidentul comis de Monica Odagiu. Se poate lua în calcul și varianta sinuciderii

Titi Aur a precizat că a vizionat imaginile surprinse, în legătură cu accidentul comis de Monica Odagiu, și că prima impresie pe carea a avut-o, este legată de faptul că pietonul ar fi vrut să se sinucidă.

”Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie. Senzaţia mea este că a fost un gest sinucigaş din partea acelui tânăr. Se demontsrează încă o dată că maşina este o armă, că maşina ucide. Eu nu vreau să mă pronunţ, viteza maşinii va fi determinată de experţi. A avut reacţia corectă, a frânat şi a tras de volan. Dacă gestul tânărului a fost sinucigaş, în anumite situaţii, oricâtă experienţă ai avea, oricât de bun pilot ai fii, nu poţi evita. Nu spun că aşa a fost, experţii trebuie să-şi spună cuvântul”, a spus Titi Aur.

Cercetarea de la fața locului

La locul accidentului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare la fața locului, compus din polițiști de la Poliția Rutieră, și polițiști criminaliști, care au realizat măsurători și au fotografiat întregul loc.

Titi Aur a mai spus că el își spune un punct de vedere, motivat, de anii de experiență pe care îi are în spate, dar nu se poate substitui unui organ de cercetare penală sau unui judecător.

”Noi judecăm doar din punct de vedere al conducerii defensive, nu din puncte de vedere juridic”, a mai declarat Titi Aur, pentru România TV.

Accident mortal comis de Monica Odagiu

Poliția Rutieră București a fost chemată să intervină la un accident de circulație, morta, care a avut loc, duminică, în jurul orei 16.35.

Monuica Odagiu conducea mașina pe strada pe strada Știrbei Vodă, dinspre Calea Victoriei, iar când a ajuns la stația STB Luterană, a surprins un pieton, un bărbat de 35 de ani, pe care l-a accidentat mortal.

Echipajele medicale care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbatul de 35 de ani, decât să constate decesul acestuia.

La scurt timp de la accident, actrița le-a spus reporterilor că bărbatul s-a aruncat în fața mașinii.

”S-a aruncat în fața mașinii. A așteptat până în momentul în care să nu mai am ce să fac și s-a aruncat în fața mașinii. Nu mai pot vorbi”, a spus Monica Odagiu.

Actrița a scris un mesaj plin de regrete

Monica Odagiu a scris o primă impresie legată de acest accident, și spune că, în calitate de șofer și de om, a făcut tot ce era omenește posibil.

”Nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins şi nu doresc nimănui să treacă prin asta … am trăit o experienţă tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în faţa mea, deşi am încercat să evit acest tragic eveniment. … cei care se ocupă de caz şi au apucat să le verifice (imaginile – n.n.) apreciază că nu am greşit, reacţiile mele în acele clipe fiind firești şi corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit”, a scris actrița care a jucat în Teambuilding.