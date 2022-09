Cristian Tudor Popescu refuză să mai apară la TV: „Îmi vine greață”

Cristian Tudor Popescu a dezvăluit că va rămâne doar la presa scrisă și își va păstra o rubrică în cadrul unui post de radio, dar va renunța la TV. Jurnalistul a mai mărturisit că acum, nu își mai găsește locul.

Cristian Tudor Popescu nu mai vrea să apară la televizor

Jurnalistul a punctat ideea că mereu l-a interesat locul unde vorbește și unde scrie și că mereu i-a păsat de ce spun cei alături de care a apărut.

„Mi s-a spus: „Ce-ți pasă ție că ăla nu știu ce tâmpenii a spus sau că televiziunea aia nu știu ce atitudine a avut”. Ba îmi pasă! Îmi pasă! Oriunde am lucrat, am lucrat atâta vreme cât am considerat că e locul meu acolo.

Nu mi-e indiferent dacă lângă mine mai apare un individ care scrie sau vorbește niște chestii de îmi vine greață sau mă revoltă”, a spus CTP.

Acesta este și motivul pentru care a plecat din niște locuri din presă, pentru că acolo nu își regăsea locul. În continuare el a precizat că locul lui nu este nicăieri, însă scrie în continuare în diferite publicații.

CTP, dat afară de la Digi24

Cristian Tudor Popescu a apărut pentru ultima dată la un post de televiziune în luna iunie. El era prezent într-o emisiune de la Digi24, însă aceștia au decis să încheie colaborarea cu el. Gazetarul realiza emisiunea „Cap limpede”, alături de Claudiu Pândaru.

„Este o hotărâre unilaterală, care aparţine Digi 24. Diagnosticele puse în Cap Limpede final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala. Motivele mi-au fost spuse într-o convorbire telefonică pe care am avut-o cu conducerea postului. A fost analizată această ultimă emisiune, de vineri şi au luat decizia”, a scris CTP.

El a mai adăugat că nu există o televiziune de știri la care să ia în considerare să se transfere.