Cristian Tudor Popescu, reacție după evenimentele de ieri cu Donald Trump: „Există o Rusie în America”

Cristian Tudor Popescu afirmă că tot ceea ce s-a întâmplat la Miami nu a fost altceva decât o „campanie electorală Trump, pe cheltuiala statului american”. De asemenea, jurnalistul mai arată în analiza sa că este vorba despre „un escroc, hoț, mincinos, de un scelerat care, ca să rămână la putere, a lovit fără să ezite în inima Americii, instigându-și susținătorii să atace Capitoliul”

CTP: „Există o Rusie în America”

Primul gând pe care l-a avut Cristina Tudor Popescu după evenimentele de la Miami a fost că „Există o Rusie în America. Adică, un eveniment de campanie electorală Trump, pe cheltuiala statului american. Căci asta a fost perindarea pe la tribunal a Salvatorului Americii, în urma căreia nici măcar nu i s-a cerut o cauțiune ca să fie lăsat liber și nu i s-a impus vreo restricție de deplasare. Și e vorba de un cetățean acuzat pentru deținerea și manipularea ilegală de secrete de stat, inclusiv nucleare, deci pentru punerea în pericol a securității Statelor Unite. E vorba de un escroc, hoț, mincinos, de un scelerat care, ca să rămână la putere, a lovit fără să ezite în inima Americii, instigându-și susținătorii să atace Capitoliul”, a scris CTP.

Chiar dacă DeSantis ar câștiga în competiție cu Biden, republicanii îl vor pe Donald Trump

Cristina Tudor Popescu mai scoate în evidenţă un aspect cu privire la calculele republicanilor, şi anume, în pofida faptului că Ron DeSantis ar câștiga în competiție cu Joe Biden, americanii îl doresc pe fostul preşedinte Donald Trump.

„Zecile de milioane de americani care l-au votat și vor să-l voteze din nou pe Trump n-o fac pentru „valorile” conservatorismului și extremismului de dreapta ale Partidului Republican – legea antiavort, politica antiimigrație, supremația rasei albe, creștinismul feroce ș.a.m.d. Dacă ar fi așa, ar trebui să-l prefere pe contracandidatul republican al lui Trump, Ron DeSantis, întrucât sondajele arată că Trump l-ar învinge pe DeSantis în alegerile preliminare, dar ar pierde în fața lui Biden, în vreme ce DeSantis ar câștiga în competiție cu Biden. Și guvernatorul Floridei, care susține exact ideologia dură sus-menționată, e mult mai tânăr, oferind o perspectivă pe termen lung.

Dar ei îl vor pe Trump, și pace. Sau, mai exact, și război. Congresmanul republican Andy Biggs a declarat, după punerea sub acuzare a lui Trump: „Am intrat în faza de război. Ochi pentru ochi”. Chiar așa, eye for an eye. Adică, nici mai mult, nici mai puțin, decât dat dracului creștinismul, pentru a-l răzbuna pe Trump: „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”, legea talionului, este punctul central de respingere a Vechiului Testament de către Iisus: „Ați auzit că s-a zis «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte». Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt”. (Matei, 5, 38)”, a mai subliniat jurnalistul.

Ce le oferă Donald Trump americanilor

CTP mai spune că Rusia este modelul mondial al tiraniei făcătoare de război în clipa de față. Iar fostul președinte vrea transformarea SUA într-o într-o monarhie neconstituțională a dinastiei Trump.

„(…) Rusia este modelul mondial al tiraniei făcătoare de război în clipa de față. Trump le oferă votanților săi ceea ce vor de fapt: transformarea Statelor Unite într-o monarhie neconstituțională a dinastiei Trump, în care toate structurile statului să i se supună.

De ce? Fiindcă democrația trece inexorabil prin mari crize periodice, așa cum trece economia. Democrația este o creație artificială, o invenție a minții umane, nu are corespondent în natură. La animale nu există democrație, există dictatura masculului alfa asupra grupului, iar puterea se obține prin confruntări sângeroase, de către cel mai tare, nu prin votul unor exemplare firave.

Rusia n-are nevoie să se implice în alegerile americane pentru că există o Rusie în America”, este concluzia lui CTP.