Cum se simte Cristian Țânțăreanu după ce s-a vindecat de cancer. Viața lui s-a schimbat

Cristian Țânțăreanu(79 de ani) a povestit că s-a vindecat de cancer, dar că trebuie să țină o dietă strictă. Afaceristul a spus că nu mai are voie să facă excese, să mănânce nesănătos și să bea alcool. El încearcă să nu își mai piardă nopțile, dar nu reușește de fiecare dată.

Cristian Țânțăreanu încearcă să își schimbe stilul de viață

„Eu zic de 30 de ani că sunt pe moarte. Dar asta e o poantă… Am avut cancer, dar m-am vindecat de 15 ani. De atunci nu mai am nimic. Singura problemă este să nu mai fac excese, că la 80 de ani nu e recomandat să fac excese. Nu am voie să mănânc prea mult, fie să beau prea mult. Dar o zi mă dreg și a doua zi o iau de la capăt. La trei zile, o noapte o dorm pe fotoliu. În fiecare zi, când mă așez pe cântar, mă sperii și mă blestem”, a dezvăluit Cristian Țânțăreanu pentru viva.ro.

Cristian Țânțăreanu, fanul filmelor pentru adulți

Afaceristul a mai declarat că muncește mult, în ciuda vârstei sale, și că seara preferă să se uite la filme pentru adulți. De ziua sa, soția i-a făcut cadou un abonament la un program cu filme pentru adulți. Acesta a spus că astfel de filme nu îi fac rău, ci îl ajută la prostată.

„Deschid televizorul și mă uit la știri. A, și mă mai uit la filme pentru adulți, cu astea mă mai bucur și eu. Mi-a luat soția de ziua mea. Am program tv, am abonament. Filmele pentru adulți nu-mi fac rău la inimă, îmi fac bine la prostată”, a mărturisit Cristian Țânțăreanu.

Încă are succes în afaceri

De curând, el a inaugurat un uriaș complex de evenimente. Investițiile s-au ridicat la 25 de milioane de euro. Pentru construcția locației, acesta a lucrat doar cu muncitori români și nu a apelat la serviciile celor din India, Nepal sau Sri Lanka. Inaugurarea complexului a avut loc cu o zi înainte ca afaceristul să împlinească 79 de ani.

„Noi am avut aici doar români, dar cred că e nevoie ca de aer și de muncitori străini. Cum, Italia și Germania nu se descurcau fără muncitorii români și turci, așa ajungem și noi să aveam nevoie de cei din Nepal, Sri Lanka și din India. Muncitorul român are pretenții, dar nu cred că e o mare afacere să lucrezi în străinătate, în condiții grele. Să stai departe de familie, până la urmă, ce iei pe mere dai pe pere”, a spus acesta.