Cristian Socol critică vânzarea companiilor strategice ale statului

Economistul Cristian Socol a criticat pe Facebook ideea vânzării unor companii strategice ale statului, susținând că o astfel de direcție ar putea avea consecințe grave asupra securității economice și chiar asupra siguranței naționale.

El a explicat riscurile pe care le implică pierderea controlului asupra unor active considerate esențiale pentru România.

„Despre vânzarea argintăriei din casă, despre vânzarea ”perlelor coroanei la solduri”. Pare că România nu mai are nevoie să fie atacată, face implozie din interior”, a spus Socol.

Cristian Socol a explicat că astfel de decizii nu trebuie tratate superficial sau exclusiv din perspectivă financiară. În opinia sa, ideea de a vinde companii importante echivalează cu renunțarea la instrumente esențiale de control economic și strategic. El a spus că riscurile nu vin doar din exterior, ci și din decizii interne greșite.

„Dincolo de aspectele economice clare împotriva acestei operațiuni, vânzarea totală / parțială + pierderea controlului asupra unor companii strategice ale României este un atac la apărarea și securitatea României. Nu o spun eu, rezultă din Strategia Națională de Apărare a României 2025-2030 (SNAR), adoptată la sfârșitul lunii noiembrie 2025, deci acum 5 luni. Consiliul Suprem de Apărare a Țării trebuie să se sesiseze și sp evalueze riscurile imense ale acestei operațiuni.”

Economistul a spus că argumentele sale se bazează pe documente oficiale, în special pe Strategia Națională de Apărare, care tratează anumite sectoare ca fiind critice. În acest context, el consideră că orice decizie privind aceste companii trebuie analizată inclusiv din punct de vedere al securității naționale, nu doar al eficienței economice.

„Energia este definită clar în SNAR ca instrument de putere geopolitică, vulnerabilitate strategică și posibilă țintă de atac sau presiune (vezi pagina 19 Riscuri și Vulnerabilități ”Neajunsurile în asigurarea securității energetice la nivel regional și a protecției infrastructurilor critice pot fi exploatate… ca mijloc de presiune politică și pârghie de control.”) Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz fac parte din sectorul energetic strategic / critic. Energia este definită explicit ca sector strategic de securitate națională, nu doar economic ci și ca infrastructură de apărare.”

Cristian Socol a spus că sistemul energetic are o importanță majoră în arhitectura de securitate a statului. El a explicat că aceste companii nu sunt doar actori economici, ci elemente-cheie în menținerea independenței energetice și a capacității de reacție în situații de criză.

„Portul Constanța face parte și el din infrastructura logistică și a rutelor comerciale definite ca strategice. Porturile, terminalele petroliere, coridoarele logistice și facilitățile maritime sunt componente ale infrastructurii critice.”

În analiza sa, economistul a inclus și infrastructura de transport și logistică, evidențiind rolul strategic al Portului Constanța. Acesta a explicat că poziționarea geografică și rolul în comerțul regional transformă acest obiectiv într-un element esențial pentru economia și securitatea României.

„CEC Bank face parte din sistemul financiar strategic, care trebuie să asigure suport pentru apărare și Securitate națională, conform Strategiei.”

Cristian Socol a arătat că și sistemul bancar are un rol important în stabilitatea statului, iar instituțiile financiare cu capital majoritar românesc pot susține economia în momente dificile. El consideră că pierderea controlului asupra acestora ar putea reduce capacitatea de intervenție a statului. „Romarm este companie de armament, face parte din industria de apărare, definite ca strategică în SNAR.”