Cristian Popa (BNR): România are un deficit major în turism, de peste cinci miliarde de euro

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naţionale a României (BNR), a afirmat, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat că România riscă să ajungă în 2026 la împrumuturi cu dobânzi de 3% din PIB, că țara are un deficit major în turism, care depășește 5 miliarde de euro în importuri nete de servicii turistice. „Deci 5 miliarde de euro mai mult cheltuim ca români în afara ţării, decât cheltuiesc străinii în România”, a spus acesta, la INVEST Summit 2025.

„În ceea ce priveşte sectorul serviciilor, în special al turismului, căci ne aflăm la o conferinţă despre turism, România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism. Deci 5 miliarde de euro mai mult cheltuim ca români în afara ţării, decât cheltuiesc străinii în România. Arată deficienţe de competitivitate”, a explicat acesta.

Membrul în Consiliul de Administrație al BNR a transmis că România are nevoie de o infrastructură mai bună, de servicii de calitate și de investiții străine directe în sectorul turistic pentru reducerea acestui deficit.

„Este nevoie de creşterea competitivităţii, este nevoie de o infrastructură mai bună, este nevoie de servicii mai bune, este nevoie de investiţii străine directe în sectorul turistic pentru a reduce acest deficit. În România avem cel mai mare deficit extern din Europa, ca şi cel mai mare deficit fiscal”, a spus acesta.

Cristian Popa a afirmat că trebuie identificate soluțiile care să facă România mai atractivă și mai competitivă atât pentru turiștii români, cât și pentru cei din străinătate.

„Capitalul curge acolo unde este cel mai bine primit. Este un motto, este un principiu pe baza căruia funcţionează lumea din zilele noastre. În România avem un stoc de investiţii străine directe de peste 120 de miliarde de euro. Un stoc care a crescut din anii '90 şi până în prezent. Miliarde care au venit, au creat fabrici, au creat unităţi de producţie, au creat joburi în România”, a completat acesta.