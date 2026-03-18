Cristian Andrei, ieșire nervoasă într-o emisiune în care a fost întrebat despre victimele din dosar: Sunt dispus să cer iertare

Cristian Andrei a avut o ieșire nervoasă în timpul unei emisiuni televizate, după ce moderatorul Mihai Ghiță a citit declarațiile unor femei care îl acuză de agresiune sexuală. Momentul tensionat a avut loc în timpul emisiunii „În Oglindă”, difuzată la Kanal D.

Mai multe femei au susținut că au fost victimele unor comportamente nepotrivite, toate trecând pragul cabinetului său de psihoterapie. Cristian Andrei a recunoscut că a avut o relație cu una dintre paciente, însă afirmă că nicio persoană nu i-ar fi reproșat direct un comportament greșit.

„Sunt dispus să cer iertare, dar nu am cui. Nu a venit nimeni la mine să-mi spună: mi-ai greșit cu ceva. Îi fac pe oameni să mă iubească și îi las așa, de multe ori”, a afirmat el.

Mihai Ghiță l-a întrebat pe Cristian Andrei dacă femeile care au făcut declarații împotriva sa ar fi putut resimți un sentiment de abandon, după ce nu au mai primit atenția acestuia. El a răspuns că o astfel de situație este posibilă și a recunoscut că a greșit în acest sens.

„S-a întâmplat, cu siguranță, și asta. Aici admit că am greșit. Am creat această atmosferă de sprijin emoțional și după probabil persoana aceea a simțit că nu mai primește”, a răspuns el.

Întrebat dacă a depășit vreodată limita emoțională în relația cu o pacientă, Cristian Andrei a declarat că a avut o relație de natură erotică cu una dintre persoanele care l-au reclamat. La întrebarea dacă regretă acest lucru, el a răspuns negativ, afirmând că nu a regretat niciodată acel moment.

Mihai Ghiță: Regretați punctul în care ați depășit această linie?

„Nu. Niciodată”, a afirmat el.

Situația a degenerat în momentul în care prezentatorul a citit fragmente din declarațiile presupuselor victime. Cristian Andrei a reacționat imediat, acuzându-l pe moderator că insistă asupra subiectului din motive personale.

„Faptul că tu ești pornit să-mi tot extragi mie de la Press One lucruri pe care le-au scris ei arată că asta îți trebuie. Ai această nevoie, poate este nevoia ta să-ți lămurești scandalul din interiorul tău”, a spus acesta.

Mihai Ghiță: Eu ce citesc aici, nu certific. Nu pot nici să mi le asum. Este o documentare.

„Și atunci, pentru cine faci tu asta? Este un rechizitoriu. Răspunsul meu pentru toate astea este… Uita te la mine!”, a răspuns Cristian Andrei.

Cazul său a stârnit un val de critici în rândul celor care l-au urmărit de-a lungul anilor.

Poliția Capitalei a descins la locuința și cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, într-un dosar în care acesta este acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra unor foste cliente. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi desfășurat activități de psihoterapie fără a avea studiile și certificările necesare, inducând în eroare mai multe femei pentru a le convinge să plătească ședințe ilegale. În urma investigațiilor, procurorii susțin că au fost identificate mai multe fapte de agresiune sexuală, comise pe fondul vulnerabilității victimelor.

Cristian Andrei a fost ridicat de polițiști și dus în cătușe la audieri, iar după câteva ore a părăsit sediul instituției. Acesta este cercetat în libertate.