Cristi Borcea, surpriză din partea femeilor din viața lui. Va fi un Crăciun de pomină

Se știe că Cristi Borcea, în vârsă de 52 de ani, are trei copii cu Mihaela Borcea, prima lui soție: Patrik, Mellisa și Michael Angelo. Fostul acționar și președinte executiv al clubului Dinamo mai are o fată de 16 ani, Carolyn, cu avocata Simona Voiculescu, iar cu cea de a doua soție, Alina Vidican, are doi copii: Gloria și George. Cu Valentina Pelinel, a treia soție, are trei copii: pe Milan și gemenele Rania și Indira.

Anul acesta, de Crăciun, va fi înghesuială mare în casa milionarului. Cum femeile din viața milionarului au îngropat securea războiului, copiii îl vor aștepta pe Moș Crăciun în casa lui. Dezvăluirea a fost făcută de Valentina Pelinel, care a spus că vor petrece Sărbătorile în familie. „O să fim acasă, o să mergem un pic la munte, pentru că au venit și copiii din America să vadă zăpadă, dar de Crăciun suntem acasă în fiecare an, iar de Anul Nou o să fim tot acasă, anul acesta”, a dezvăluit Valentina Pelinel pentru click.ro.

Fostul manechin a mai spus și ce își dorește în 2023: „Nu-mi doresc ceva anume, toți zicem să fie un an mai bun. Îmi doresc să fie bine, să fim sănătoși, să fie copiii bine. Să ne iasă toate bine. Să curgă totul lin”.

În cine are încredere Cristi Borcea

Despre fostele sale soții, Cristi Borcea spune că el le dă oxigenul. „Nu sunt modest, eu le dau oxigenul. Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții și nu am de ce să le cumpăr tăcerea. Ele sunt condamnate să se poarte frumos cu mine și cu copiii și să își vadă în primul rând de copii. Păi, dacă eu le dau oxigenul? Poți să trăiești fără oxigen? Amândouă au acum relație cu bărbați extraordinari”, spunea Cristi Borcea, într-un interviu pentru Kanal D, referindu-se la Mihaela și la Alina.

Borcea a mai dezvăluit că singura femeie în care are încredere este mama sa şi că a trecut totul pe numele copiilor: „Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate bunurile sunt la mama. Soțiile nu au niciuna nimic pe numele ei. Mihaela a avut casa care e acum pe numele copiilor, Alina, o vilă care e pe numele copiilor. Toți ceilalți copii au case, apartemante, cele mai bune condiții, dar femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor. Lasă, să aibă copiii!”.