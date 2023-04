Cristi Borcea, așteptat să se întoarcă în Ștefan cel Mare. Cererile fanilor au devenit tot mai insistente

Deși fanii se așteaptă ca Borcea să se întoarcă la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin pentru viitorul apropiat, acest lucru nu se va întâmpla.

Supranumit mai nou ”Leonidas”, Cristi Borcea a spus că nu se va întoarce ca finanțator la Dinamo București.

”Oriunde mă duc, sunt foarte mulţi dinamovişti. Majoritatea, dacă nu toţi îmi cer pentru că s-au obişnuit cu performanţele pe care le aveam. Eram o echipă de conducere: Badea, eu, Neţoiu, nea Cornel, Buduru, Stoenescu şi cu nea Tică Dănilescu. Am luat Dinamo, când am venit în 1995, era pe locul 14 şi am dus-o în cupele europene. Din momentul ăla am luat ce jucători am vrut, s-au obţinut cele mai mare performanţe şi cei mai buni jucători din România la Dinamo au jucat. Dinamo a luat pe cine a vrut!” a declarat Cristi Borcea, citat de cei de la As.

Dinamo va rămâne echipa de suflet

Fostul finanțator al Clubului Dinamo București a mai comentat faptul că echipa trebuie să joace pe un stadion modern, și doar atunci performanțele mult așteptate vor veni.

Borcea îi asigură pe fani, că Dinamo București va rămâne echipa lui de suflet, dar că pentru moment nu va investi niciun ban.

Echipa se află pe locul patru în Liga a 2-a de fotbal, la șapte puncte în fața liderului, Politehnica Iași.

Ironii înaintea meciului cu Steaua

Dinamo va juca un meci important, pe data de 18 aprilie, în fața celor de la Steaua București, care se află pe locul doi în campionatul secund, dar nu va putea promova din cauza faptului că este un club departamental.

Meciul se va juca în Ghencea, pe noul station, în prezența a zeci de mii de suporteri. Deja au fost vândute peste 10.000 de bilete, dintre care 4.000 au ajuns la fanii dinamoviști.

Adi Popa de la Steaua București i-a atacat pe cei de la Dinamo, spunând că numele echipei se regăsește în toate ligile românești de fotbal.

„La fel ca la ei… sunt 7 Dinamo cu același nume. Măcar la noi este o singură Steaua, o singură echipă cu acest nume. La ei sunt 7, prin toate ligile, mai puțin în prima. Sunt curios, dacă ar fi fost la Slatina, ar fi spus același lucru despre dreptul nostru în play-off? Era o echipa susținută de primărie. De ce n-a spus acest lucru când era acolo?”, a spus Adi Popa, citat de Digisport.