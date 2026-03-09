Cristela Georgescu, după ce CAB a exclus probe din dosarul soțului său, Călin Georgescu: Trăim într-un climat de hărțuire

Cristela Georgescu a oferit primele declarații după ce Curtea de Apel București (CAB) a eliminat mai multe probe din dosarul soțului său, Călin Georgescu. Ea a vorbit, la un post TV, despre hărțuirea familiei și despre efectele procedurilor judiciare asupra vieții lor.

Curtea de Apel București a decis eliminarea unui număr semnificativ de probe din dosarul penal în care este implicat Călin Georgescu. Majoritatea acestora constau în declarații de martori oferite în decembrie 2024 de apropiați ai lui Horațiu Potra. Instanța a stabilit că probele au fost obținute nelegal și în contradicție cu dreptul la apărare, motiv pentru care nu mai pot fi folosite în proces.

Deși decizia reduce valoarea probatorie a dosarului, procurorii au la dispoziție cinci zile pentru a decide dacă mențin trimiterea în judecată sau solicită completarea anchetei.

Soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a transmis că familia sa se confruntă cu presiuni constante de mai bine de un an. Ea a descris experiența lor ca pe o hărțuire continuă, marcată de amenzi și proceduri pe care le consideră abuzive.

„Adevărul este că trăim într-un climat de hărțuire. Sunt amenzi absurde, cu proceduri abuzive, care ne afectează familia. Cred însă că este important ca oamenii să înțeleagă că nu vorbim doar despre un om care se află sub hărțuire, ci despre o familie care trăiește inevitabil efectele acestei acțiuni și care, deși abil ascunsă sub masca democrației, le percepe ca fiind tiranice”, a declarat Cristela Georgescu.

Ea a adăugat că presiunile continuă și că soțul ei nu poate avea o viață normală de tată. „Dacă ar fi să mă gândesc mai mult, aș spune că este vorba de două familii: a noastră și cea mare, țara. Călin continuă să fie supus unor presiuni care au depășit limita, în sensul că nu este lăsat să aibă o viață normală, de tată.”

Cristela Georgescu a spus că partea penală a dosarului este administrată de avocați, în timp ce ea se ocupă de aspectele administrative, cum ar fi plățile de amenzi, controalele și plângerile care continuă să apară, chiar și la mai bine de un an de la anularea alegerilor prezidențiale.

„Acum, legat de situația cu dosarele, vreau să spun că sub masca democrației se ascund mult mai multe. Procesele penale sunt gestionate de avocații noștri. Eu însă mă ocup de partea administrativă, de aceste amenzi și controale și plângeri care continuă să apară la peste un an de la anularea alegerilor”, a mai spus ea, la realitatea.net

Dosarul în care este vizat Călin Georgescu investighează presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, în contextul evenimentelor de după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Pe lângă Georgescu, sunt cercetați și alți suspecți, inclusiv membri ai anturajului lui Horațiu Potra.

Magistrații au apreciat că probele eliminate, constând în declarații de martori, nu respectau procedurile legale și nu puteau fi folosite ca bază în proces. Cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost respinse ca nefondate, însă eliminarea probelor ridică semne de întrebare asupra modului în care dosarul a fost întocmit.