Crina Abrudan face dezvăluiri despre plecarea sa din televiziune: „Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu să renunț la televiziune”

Crina Abrudan are 45 de ani, încă este extrem de energică, iar corpul ei este invidiat de multe tinere. În emisiunea Survivor România ea și-a arătat latura sportivă, însă a lucrat mult timp în televiziune. A prezentat știrile la Antena 1, însă a renunțat la televiziune în urmă cu zece ani. Deși nu a mai făcut parte din astfel de producții, ea recunoște că însă este pasionată de jurnalism.

Fosta știristă susține că și-ar fi dorit să rămână în televiziune, însă până acum nu au apărut proiecte care să fie pentru ea. Crina Abrudan a mărturisit că își dorea să revină pe micul ecran, însă nu simțea că este momentul potrivit.

„Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu să renunț la televiziune. Nu știu să-ți spun, cred că nu s-a ivit un proiect care să fie pentru mine, nu a fost ceva reciproc de fiecare dată când am avut discuții și când am fost aproape de realizarea unui proiect. Nu e că nu mi-am dorit eu!

Probabil am fost într-o perioadă în care nici nu am atras lucrul ăsta în viața mea. Cumva îmi doream, dar poate în interiorul meu simțeam că ar fi mai bine să nu. Eu mi-aș fi dorit să rămân în televiziune!” a declarat Crina Abrudan la FRESH by UNICA.

Crina Abrudan nu s-a plâns niciodată de provocările din televiziune

Vedeta a debutat în presă ca reporter și susține că atunci a fost cea mai intensă perioadă. De fiecare dată când îi suna telefonul și era trimisă pe teren îi creșterea adrenalina și recunoaște că această perioadă nu se poate compara cu nicio altă experiență. Era fericită când lucra în televiziune și susține că acest loc de muncă este ca un microb, de care rămâi legat toată viața.

„Au fost foarte multe provocări, dar toate au fost frumoase, tot ce am trăit în anii de televiziune a fost frumos. Eram foarte fericită când lucram în televiziune, pentru că îmi spuneam în permanență că trebuie să fiu recunoscătoare pentru faptul că eu fac în cariera mea doar ceea ce-mi place și tot ce fac îmi place!

Mi-a plăcut foarte mult la început în televiziune când eram reporter. Nu știu, cumva, televiziunea asta și radioul sunt un microb. (…) Viața de reporter mi-a plăcut extrem de mult, mi-a plăcut foarte mult când m-am mutat, dar și la Oradea. Eu am fost la Oradea reporter în primii patru ani de Antena 1, am prezentat acolo știrile locale și eram reporter, și corespondent”, a mărturisit Crina Abrudan.

Meseria de reporter vine la pachet cu o viață haotică

Fosta jurnalistă susține că, în ciuda faptului că era plecată de dimineața până seara și avea o viață haotică, i-a plăcut extrem de mult acea perioadă. Era mereu plină de energie și îi plăcea munca pe care o făcea. Cele mai mari provocări erau deplasările, care nu îi displăceau deloc Crinei Abrudan.

„Aveam o viață haotică, eram plecată de dimineața până seara, dar îmi plăcea foarte mult, îmi plăcea când îmi suna telefonul noaptea și mergeam la o filmare în toiul nopții, undeva, nu știu, pe unde se nimerea, în afara orașului sau în oraș, după care mergeam la studio, trimiteam imaginile, făceam un live dimineața la primul jurnal. Mă simțeam foarte bine, eram plină de energie, de adrenalină, mă simțeam foarte utilă, era perfect ce făceam.

După ce m-am mutat la București, la fel, viața de reporter mi-a plăcut foarte mult și îmi plăcea foarte mult când eram plecată în deplasări. Acolo mi se păreau mie că erau cele mai mari provocări, pentru că atunci când plecai într-o deplasare, undeva în țară, ca și reporter, era o știre foarte importantă și te simțeai și tu foarte important în momentul respectiv”, a povestit fosta jurnalistă.

A avansat în carieră, însă i-a lipsit viața de reporter. „Atunci când am devenit prezentatoare eram în situația în care din punct de vedere financiar câștigam mult mai mult, ca și imagine eram cu totul altfel, dar lucram mult mai puțin, mult mai puțin decât cele, nu știu, cincisprezece ore pe zi sau cât eram plecată când eram reporter sau plecată cu zilele”, a povestit fosta jurnalistă.

Secrete din culisele Survivor România

Crina Abrudan nu a vorbit doar despre perioada în care era jurnalist, ci și despre cel mai recent proiect al ei din televiziune. Soția lui Gabi Popescu a vorbit despre dificultățile pe care le-a avut în căsnicie, dar și despre diferențele dintre ea și fostul fotbalist.

Fosta jurnalistă a vorbit și despre cea mai mare temere a sa legată de competiția Survivor România. S-a temut să nu se întoarcă din Republica Dominicană accidentată.

„Singura teamă și reținere pe care am avut-o a fost de accidentări. Fuseseră niște accidentări înainte să fiu eu acolo iar eu am fost toată viața o persoană sănătoasă. Nu am fost operată, nu am avut de-a face cu spitalul, cu tratamente sau cu boli. Am fost foarte vigilentă să nu mă întorc de acolo cu vreo accidentare”, a mărturisit Crina Abrudan.

Atunci când vine vorba despre regrete, fostei jurnaliste îi pare rău doar că a părăsit mult prea repede competiția.