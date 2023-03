Suma pe care o primește Crina Abrudan pentru participarea la „Survivor”. A stat patru săptămâni în Jungla Dominicană

Crina Abrudan a părăsit competiția „Survivor” pentru că a strâns cele mai puține voturi din partea publicului. Fosta prezentatoare de știri a stat în Jungla Dominicană timp de patru săptămâni și a câștigat o sumă importantă de bani. Abrudan ar fi primit pentru fiecare săptămână de competiție în jur de 2.000 de euro. Acest lucru înseamnă că a plecat din tabăra „Faimoșilor” cu un total de 8.000 de euro.

„Nu am niciun regret. Nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu. Nu am venit ca să demonstrez ceva, cuiva pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies”, a declarat Crina Abrudan. Fosta vedetă de la Antena 1 a făcut unele remarci la adresa colegilor săi după ce a aflat că este eliminată.

Ce a spus Crina Abrudan despre colegii săi de la „Survivor”

„Lui DOC i-am spus între patru ochi unde a greșit. Kamara, cu toată cearta care a fost între noi acum două-trei săptămâni, ar trebui să rămânem cu împăcarea din pădure. S-a vorbit despre mine și nu am avut ocazia să mă apăr”, a mai adăugat fosta concurentă. Crina Abrudan a avut mai multe neînțelegeri cu colegii ei din „Tabăra Faimoșilor” pe parcursul celor patru săptămâni petrecute în Dominicană.

Fosta concurentă a fost criticată de Mihai Zmărăndescu, unul dintre cei care a nominalizat-o pentru eliminare. Luptătorul MMA a spus despre colega să că s-a implicat în foarte multe certuri de la începutul competiției. „Eram sigur că Crina nu va putea dormi în seara asta, pentru că am votat-o eu. Votul meu nu a fost sportiv, a fost social, pentru că ea, de când a venit aici, a intrat în toate certurile, iar pe mine mă deranjează și mă bruiază psihic chestia asta. Eu, spre deosebire de tine, Crina, nu am trăit cu un prompter în față, care să-mi spună ce și când să vorbesc”, a mai spus Zmărăndescu, potrivit RomâniaTV.