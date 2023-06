Creșterea salariilor profesorilor din preuniversitar le aduce mai mulți bani preoților

Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de cult cu venituri reduse, din mediu rural, va beneficia de un sprijin lunar suplimentar, cu 25% mai mare, potrivit legii. Odată cu mărirea salariilor profesorilor, vor creşte şi veniturilor porților.

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare este de 15.272, cea mai mare parte dintre acestea – 10.991 – fiind asimilată celor de profesor cu studii superioare și 4.281 funcțiilor de învățător, educator, maistru-instructor, cu studii medii.

Bani mai mulți şi pentru preoți

Potrivit legii, personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare, potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat

„Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor”, se arată în Legea 153/2017 – ANEXA Nr I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ” – CAPITOLUL III – Culte.

„Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor”, se mai arată în lege.

Salariile preoților, în funcţie de studii

Un preot de gradul I cu funcții superioare are un salariu de 4.000 de lei, unul de gradul II cu funcții superioare are un salariu de 3.900 de lei, un preot încadrat „definitiv” are un salariu de 3.850 lei, iar un debutant 3.700 lei.

Un preot cu studii medii, gradul I are un salariu de 3.700 lei, încadrarea definitivă fiind de 3.650 lei și 3.550 lei pentru un debutant.

Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult este asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică după cum urmează:

– Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române are un salariu asimilat Președintelui Senatului și Președintelui Camerei Deputaților, respectiv 11,5 salarii medii brute – 34.500 lei brut,

– Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică – asimilat funcțiilor de secretary și chestori ai Senatului și Camerei Deputaților – care beneficiază de un coefficient de 10,5 salarii minim brute, adică 31.500 lei brut/lună,

– Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte) – asimilat funcție de ministru, coefficient de 10,5 respectiv un salariu brut lunar de 31.500 lei,

– Episcop, episcop-vicar patriarhal, asimilat funcțiilor de Vicepreşedinţi ai comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor – coeficient de 9,4, adică 28.200 lei brut lunar,

– Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar, funcții asimilate celor de senatori și deputați, cu un coeficient de 9, adică 27.000 lei brut lunar, potrivit adevarul.ro.