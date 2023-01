Craiovenii, nevoiți să plătească facturi astronomice la încălzire. Cât se plătește la Cluj, Oradea sau București

Pentru luna decembrie 2022, costul pe care oamenii trebuie să îl achite, în unele cazuri, pentru încălzirea unui apartament cu trei camere, de maxim 70 metri pătrați, este de 2.000 de lei.

Primarul din Craiova, Olguța Vasilescu, spune că sumele reale care ar trebui plătite nu ar trebui să depășească 600 de lei.

„La un apartament de 70 de metri pătraţi consumul ar trebui să fie de maximum o gigacalorie (0,9 este în scripte). Deci ar trebui ca facturile să vină între 500-600 de lei, nu 2.000 lei, cum am văzut. E adevărat că astea cu 2.000 lei sunt excepţii. Am stat ieri de vorbă cu o doamnă preşedinte de asociaţie care era disperată că are o factură de 1.900 de lei şi că nu ştie ce să-i spună proprietarului. Şi ne-am uitat pe lista din blocuri şi am văzut că ceilalţi n-aveau atât, ci aveau de plată 400 de lei, 600 de lei”, a spus Olguţa Vasilescu la şedinţa Consiliului Local Craiova.

Craiova fără subvenții pentru gigacalorie

Olguța Vasilescu a mai susținut că orașul Craiova nu a primit de la bugetul de stat niciun leu, drept subvenții pentru gigacaloriile consumate de locuitori.

Din acest motiv, din bugetul local au fost blocați peste trei milioane de euro, ca și garanție în favoarea Complexului Energetic Oltenia.

„Zero! Atât a considerat Ministerul Energiei anul trecut că merităm subvenţionarea gigacalorie. Că mă uit şi eu la cât tupeu au unii să vină să reproşeze primarului că n-a pus bani pentru subvenţionarea gigacaloriei. Păi a pus 13 milioane lei şi a mai pus trei milioane euro pentru tot ceea ce înseamnă acel cont în care ţinem blocaţi nişte bani. Banii respectivi îi folosim cu angajamentul nostru ferm că dacă până la urmă se întâmplă ca Termo Urban să aibă datorii, abia atunci vom veni să constituim o garanţie”, a mai afirmat Olguţa Vasilescu.

În Craiova, prețul pentru o gigacalorie a fost majorat în decembrie 2022, cu 33 la sută, de la la 420,08 lei/Gcal, la 559,92 lei/Gcal (exclusiv TVA).

La Cluj și București, gigacaloria este subvenționată puternic

În prezent, în municipiul Cluj Napoca mai sunt racordate la rețeaua de termoficare un număr de 21.407 apartamente. Din acest motiv, al nerentabilității, costurile sunt de patru ori mai mari, decât cele plătite de un locuitor din Oradea.

Astfel, în Oradea prețul gigacaloriei este de 441 lei (TVA inclus), din care doar 68 de lei este subvenția, prețul plătit de populație fiind de 373 lei. La Oradea, peste 70 la sută din apartamentele din oraș sunt racordate la sistemul de termoficare, ceea ce aduce o rentabilitate mult mai mare.

În acest timp, la Cluj-Napoca, prețul nesubvenționat al gigacaloriei este 759 de lei (TVA inclus). Din această sumă, 481 de lei reprezintă subvenția acordată celui care folosește acest serviciu, suma finală de plătit fiind de 278 lei.

Aceleași date oficiale arată că la București, prețul gigacaloriei este de 963 de lei, din care subvenția reprezintă 617 lei, prețul final achitat de cetățeni fiind de 347 lei.