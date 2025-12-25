Crăciunul lui Mihai Dedu, mai emoționant ca niciodată: De când avem viitoarea noră în casă, e și mai frumos

Pentru Mihai Dedu, sărbătorile din acest an vin cu o încărcătură emoțională aparte, după o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderi personale. Discret, așa cum și-a trăit mereu viața dincolo de cameră, prezentatorul Știrilor Pro TV a vorbit deschis despre tradițiile de Crăciun din familia sa, despre bucuria lucrurilor simple și despre cum sărbătorile capătă un alt sens atunci când vin după un an de doliu.

În familia lui Mihai Dedu, Crăciunul are o tradiție respectată an de an, indiferent de context sau de vremuri. Este simplă, dar plină de sens, care începe chiar din dimineața zilei de Crăciun, atunci când toată casa se adună în jurul bradului.

„Avem o tradiție care s-a perpetuat și care a rămas tradiție în familia noastră. În dimineața de Crăciun toată lumea coboară și se uită la cadourile de sub brad. Toată lumea își desface cadourile, nu contează că sunt puține sau multe, că sunt voluminoase sau nu. Este acea bucurie de a vedea cât mai repede ce e acolo”, a mărturisit Mihai Dedu pentru Evenimentul Zilei.

Pentru prezentator, acest moment nu are legătură cu valoarea cadourilor, ci cu emoția copilărească care revine an de an, indiferent de vârstă. Este acea nerăbdare care adună familia laolaltă și care transformă dimineața de Crăciun într-un ritual de apropiere. În ultimul timp, atmosfera din familie s-a schimbat într-un mod plăcut, odată cu apariția unui nou membru important.

„De când avem viitoarea noră în casă, e și mai frumos. Atmosfera s-a schimbat”, a mai spus Mihai Dedu.

Crăciunul, în viziunea sa, nu este despre perfecțiune, ci despre a fi împreună, despre a păstra tradițiile vii și despre a crea amintiri care contează mai mult decât orice obiect pus sub brad.

Crăciunul din acest an vine, însă, după una dintre cele mai dificile perioade din viața prezentatorului. Discret în cei peste 30 de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Mihai Dedu a traversat un an marcat de suferințe profunde, pe care puțini le-au cunoscut în detaliu.

În doar opt luni, prezentatorul Știrilor Pro TV și-a pierdut ambii părinți și soacra, trei oameni extrem de apropiați, care au plecat pe rând, lăsând în urmă un gol greu de umplut. Totul s-a petrecut într-un interval scurt, în timp ce viața profesională a mers mai departe, cu aceeași rigoare și responsabilitate.

„Au fost trei momente extrem de grele din viața mea, începând cu finalul lunii octombrie anul trecut și terminând cu luna mai anul acesta, când pe rând s-au prăpădit și tata și mama și soacra mea. În opt luni au plecat toți trei la cer”, a mai povestit Mihai Dedu pentru EVZ.

Durerea pierderilor s-a suprapus peste obligațiile profesionale, iar revenirea în fața camerelor nu a fost deloc ușoară. „E adevărat, ai câteva zile de refacere, să te aduni, pentru că nu e ușor să treci prin atâtea înmormântări. Toate astea fac parte din viața noastră, dar până nu ajungi să le trăiești nu știi niciodată cum este”, a explicat el.

Au existat momente în care emoțiile au fost greu de controlat chiar și în timpul jurnalului. „Și am avut momente când, recunosc, aveam lacrimi în ochi prezentând ceva care îmi aducea aminte de ei”, a mai spus prezentatorul pentru Evenimentul Zilei.

Pentru Mihai Dedu, acest an a fost o lecție dură despre fragilitatea vieții, despre pierdere și despre nevoia de a găsi echilibrul între durerea personală și responsabilitatea profesională.