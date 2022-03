COVID-19 nu a dispărut! Un nou val de infectări raportat în Europa: „A început deja!”. Avertismentul unui celebru medic

„Următorul val (COVID-19 – n.r.) a început în Europa”, a transmis doctorul Eric Topol, arătând că, săptămâna trecută, autoritățile din țări precum Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Elveția și Italia au raportat noi creșteri a cazurilor de boală COVID-19 și a spitalizărilor.

Această revenire a pandemiei de coronavirus are loc la aproximativ o lună de zile după ce mai multe țări și regiuni din Europa au început să ridice măsurile de prevenție și de restricție, precum purtarea măștii de protecție în spațiile închise.

Among countries that make their data available, some show rising hospital admissionshttps://t.co/lwT6Owyvjs pic.twitter.com/oNwxsS8rNx

— Eric Topol (@EricTopol) March 12, 2022