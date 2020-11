În prim-plan apare celebrul Polidin, un imunomodelator (n.r. – medicament care creşte imunitatea sau reduce imunitatea în funcţie de patologia de care suferă persoana în cauză) dezvoltat la începutul anilor 1960 şi fabricat la scara largă la începutul anilor 1970, moment în care Nicolae Ceauşescu avea 5 ani de când preluase puterea în România. La acea vreme, Polidin a cunoscut un mare succes, fiind folosit mai ales pentru preîntâmpinarea infecțiilor respiratorii, în special primăvara și iarna.

Sub formă de suspensie injectabilă (fiolă), POLIDIN este un preparat polibacterian imunomodulador, constituit dintr-un amestec de 13 suspensii bacteriene specii gram-pozitive gram-negative, inactivate termic, lizate parțial prin bilă (1%), diluate în soluție cloruro-sodică (0,875%), cu o concentrație standard de 48 milioane germeni inactivi/ml produs.

La indicații terapeutice, despre scopul său profilactic se spune că este simularea rezistenței antiinfecțioase nespecifice. Totuşi, începând cu 2013, Polidin a dispărut de pe piaţă din cauza normelor impuse de Uniunea Europeană cu privire la fabricarea acestuia şi la care România nu s-a putut alinia, pe fondul dezinteresului arătat de autorităţi.

Polidin vs. Covid-19. Veşti bune!

Revenind la prezentul în care România este din ce mai afectată de pandemia de coronavirus şi de teribila boală infecţioasă Covid-19, specialiştii de la Institutul Cantacuzino au anunţat că ar vrea să reia producţia de Polidin. În acest context, medicul Sylvia Hoişie, cercetătoarea supranumită „mama Polidin”, a salutat acest demers.

Cea care are unul dintre cele mai mari merite în dezvoltarea Polidin a explicat la Digi24 că acest imunomodulator ar putea fi de ajutor și în lupta cu Covid-19. „După părerea mea, fiind un imunomodulator, Polidin ar putea fi un bun adjuvant în tratamentul Covid. Atât formula veche, cât și cea nouă, care e tot un preparat al nostru. Din Iași a pornit acest preparat.”

Recent, directorul Institutului Cantacuzino a dezvăluit că mai-marii de la Ministerul Sănătăţii au aprobat apariţia pe piaţă a unui produs de tip Polidin şi a unui vaccin antigripal, care în prezent sunt în dezvoltare. Despre „noul Polidin”, Sylvia Hoişie a spus că este de fapt un preparat oral care se cheamă Orostim.

Procedură urgentată pentru Orostim

Cercetătoarea spune că Orostim nu este chiar un preparat medical. Pentru a putea ieşi mai repede pe piață, el a fost declarat supliment alimentar. S-a recurs la această găselniţă pentru că procedurile de control se încheie mai repede în cazul unui supliment alimentar. Şi cum timpul presează în această pandemie, dacă ar fi declarat preparat medical, ar dura doi-trei până când Orostim ar căpăta dreptul de a ieși pe piață.

„Orostimul este tot un polimicrobian, foarte bun, de 4 ori mai concentrat decât Polidinul şi care se administrează pe cale orală. Are foarte multe calități. Mai există astfel de preparate pe piață, chiar anul trecut am avut un preparat venit din Italia, foarte asemănător cu ceea ce am dat noi prin anii ’80 și care până în 2011 se găsea pe piață (n.r. – Polidin)”, a declarat Sylvia Hoișie.

Despre noul preparat, „mama Polidin” a divulgat că a fost conceput pentru a se administra 3 luni la rând, câte 10 zile, cu scopul de a preveni „toate răcelile şi toate virozele care sunt în timpul toamnei și iarna”. „Mai ales, fiind oral, este foarte bun și pentru copii. Preparatul există și în doze mai mici, pentru copii, de 4 mg, și o doză pentru adulți, de 8 mg.

10 zile la rând, timp de 3 luni, se ia o singură capsulă”, a explicat Sylvia Hoișie, care a completat că singura condiție este ca respectiva capsulă să fie suficient de rezistentă pentru a nu fi atacată de acidul clorhidric din stomac. Dizolvarea ei trebuie să se facă direct în intestin.

Orostin, mai bun decât Polidin?

La această întrebare, Sylvia Hoișie a precizat că Orostin nu e neapărat mai bun decât Polidin, ci este mai ușor de administrat. Din cauză că era injectabil, Polidin ustura. De vină era fenolul pe care îl conținea şi făcut subcutanat, era mai dureros. Cercetătoarea spune că injecţia trebuia făcută mai profund pentru a evita durerile care generaseră şi o glumă în regimul Ceauşescu (n.r. – „doare de parcă mi-a făcut Polidin”).

Mai departe, renumita cercetătoare care a ajuns la 93 de ani a subliniat că noul preparat oral ar putea fi pus în producție foarte repede la Institutul Cantacuzino. Asta se poate întâmpla datorită faptului că există caietele de lucru și în trei-patru luni se poate face.

Revenind la momentul în care Polidin în reţeta clasică poate fi produs din nou, Sylvia Hoișie a spus că din cauza procedurilor birocratice, acesta ar putea fi reactivat pe piaţă peste minimum un an și jumătate. În ceea ce priveşte sfaturile pentru obţinerea unei imunităţi bune, celebra inventatoare a Polidininului a punctat că este importantă o alimentație normală, cu multe legume și puțină carne.

De asemenea, nu trebuie să lipsească vitaminele D şi C, dar nici preparatele care să conțină zinc. Totodată, la fel de importantă este și o viață liniștită, deși, recunoaște cercetătoarea. Altfel, amintim că sora Sylviei Hoișie, doctoriţa Miriam Korber Bercovici, a fost şefa Secţiei de oncologie pediatrică de la Institutul Clinic Fundeni.

explicaţie foto: Sylvia Hoișie, în timp ce lucra la dezvoltarea Polidin.