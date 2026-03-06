Monden

Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai: Nu puteam să stau, era inuman

Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai: Nu puteam să stau, era inumanCosmin Olăroiu. Sursa foto Youtube


Antrenorul Cosmin Olăroiu a făcut un gest deosebit pentru un grup de elevi și profesori români blocați la Dubai, oferindu-le sprijin în condițiile dificile create de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit România TV.

Cosmin Olăroiu, ajutor pentru românii blocați

Tehnicianul naționalei Emiratelor Arabe Unite se află la Dubai, oraș pe care îl consideră „a doua casă”. Deși ar fi putut reveni în România imediat după apariția tensiunilor în regiune, Olăroiu a ales să rămână alături de familia sa și de echipa națională.

În acest context, 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național Petru Rareș, aflați în excursie, nu au mai putut reveni acasă și s-au trezit la peste 5.000 de kilometri distanță de România.

Dubai

Dubai/ sursa foto: captură video

Olăroiu a povestit că a acționat imediat pentru a le asigura cazarea și masa. „Mi-a spus domnul consul că mai avem un grup de copii, eram la antrenament la sală, am trimis pe cineva și le-a asigurat același lucru – cazare, masă. Mi se pare normal să îi ajut.”

N-a putut să fie indiferent

Tehnicianul a precizat că a luat legătura cu autoritățile române și cu consulul pentru a verifica situația și a coordona sprijinul pentru elevi și profesori.

„Din câte știu, au plecat spre țară dimineața. Sincer, eu nu cred că am făcut un lucru deosebit, vă dați seama prin ce treceau familiile lor… Nu puteam să stau, era inuman să fie dați afară din hotel.”

Dubai

Dubai. Sursa foto: Freepik

Cosmin Olăroiu, despre turiștii din Dubai

Olăroiu a explicat că, deși Dubaiul nu se află în linia directă a conflictului, situația a creat dificultăți pentru turiștii și rezidenții români. El a declarat că există mulți turiști care încă sunt blocați aici și că nu au unde să stea.

„Mai sunt și alți români cu probleme pe aici și eu și cei de la consulat avem toată disponibilitatea să îi ajutăm… e foarte greu pentru că sunt mii de turiști italieni, englezi, și nu e simplu să gestionezi toate cazurile.”

