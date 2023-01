Coșmarul lui Bănel Nicoliță, după meciuri. „M-am trezit cu cinci maşini la mine la scară, la 12 noaptea! Erau vreo 60 de inşi!”

Bănel Nicoliță (38 de ani), fost jucător la Steaua (FCSB) în perioada ianuarie 2005 – august 2011, a povestit că a fost urmărit de peste 60 de persoane după un meci cu Dinamo, scor 2-4, în aprilie 2007. El a declarat că i-a fost frică și că microbiștii veniseră să-i ceară socoteală.

Bănel Nicoliță, la un pas să fie amenințat de suporteri

„M-am trezit cu cinci maşini de suporteri la mine acasă, la apartament. M-au aşteptat. După meciul cu Dinamo, când am pierdut cu 2-4. Au marcat Niculescu, Dănciulescu, Cătălin Munteanu şi aşa mai departe. Eram supărat, plângeam pe drum. Stăteam în Prelungirea Ghencea, aveam apartament. Era pe la 11:30, 12:00 noaptea. După meci a fost. Am mers acasă să mă schimb şi eu, să plec la Brăila. Când am ajuns jos, văd cinci maşini. În linie, la mine la scară. Niciodată nu a fost aşa. Eram singur. Au coborât câte cinci inşi din fiecare maşină. Erau îmbrăcați în roşu şi albastru, am zis că sunt ai mei. Au coborât ei şi mi-au spus: „Crezi că e frumos ce aţi făcut voi aici?”.

Le-am şi spus: „Voi credeţi că voiam să pierdem? Eu sunt stelist adevărat. Mie îmi place acum să merg să fac Paştele acasă?”. Am avut o discuţie. Au venit în faţă. Mi-a fost puţin frică, teamă. Erau vreo 60 de inşi cu totul. Îţi dai seama, să îi vezi pe toţi la scară. La ce viteză aveam, lăsam şi geanta de echipament acolo. Nu, am avut o discuţie cu ei. În spate au mai înjurat, dar cei din faţă nu”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.

Bănel Nicoliţă a câştigat două campionate, o Cupă şi o Supercupă ale României cu Steaua (FCSB) şi Cupa Ligii Franţei cu AS St. Etienne. Cu toate astea, el a trecut printr-un divorț, a avut probleme cu banii și a renunțat la fotbal.