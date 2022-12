Bănel Nicoliță a scăpat de cămătari. Aghiotantul lui Gigi Becali s-a reinventat și a dat marea lovitură

Născut în Făurei, județul Brăila, într-o familie modestă, Bănel Nicoliță, a devenit unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FCSB și din echipa națională a României. Datorită talentului său, Bănel Nicoliță a fost poreclit Jardel după numele faimosului fotbalist brazilian Mário Jardel. Deși a câștigat foarte bine de-a lungul carierei, mai ales la echipele Steaua, Saint-Etienne sau Nantes, Bănel Nicoliță s-a confruntat cu mari probleme financiare. A ajuns chiar să se împrumute și de la cămătari, care l-au urmărit pentru ca nu și-a achitat datoriile. El a negat acest lucru.

În anul 2005, Gigi Becali l-a adus de la Poli Timișoara la Steaua și a plătit pentru el o sumă consistentă. A jucat la Steaua șase ani, echipă cu care a ajuns în grupele Champions League și în semifinalele Cupei UEFA, iar apoi s-a transferat în Franța. Afacerea a costat 700.000 de euro.

Bănel Nicoliță: „M-am născut sărac”

După trei ani în Hexagon a urmat prăbușirea. S-a certat cu impresarul și din cauza încurcăturilor din contracte a pierdut oferte foarte bune. În anul 2018 a renunțat la cariera de fotbalist profesionist și a investit bani mulți la formația din localitatea natală, Făurei.

„M-am născut sărac, pentru mine sărăcia este egală cu zero. Dar, oamenii cu care am lucrat, am renunțat la fotbal, la cum eram eu, puteam să joc încă vreo 5-6 ani. Banii vin și pleacă.

În primul și în primul rând, cel mai important pentru mine este că am renunțat la familia mea dragă pentru Făurei și acei oameni nu au apreciat lucrul acesta și nici în ziua de azi nu și-au dat seama că eu am făcut un efort enorm ca să fiu antrenor, jucător, bucătar, tot. După 2-3 ani mi-am dat seama că am greșit”, spunea Bănel Nicoliță în urmă cu ceva timp.

Regretele lui Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliță a jucat și 37 de partide în echipa națională a României și și-a făcut de multe ori loc în primul 11, deși în lot erau multe „nume grele”. Cristi Chivu l-a admirat foarte mult. A spus despre Bănel că „este făcut de alerge, el pentru asta s-a născut”. Acum, Nicoliță regretă tare mult că s-a grăbit și că s-a retras:

„Îmi vine să plâng când văd că alții pot să joace și eu puteam să joc lejer. Am ales un drum greșit, am crezut la momentul respectiv că pot să fac ceva pentru acel oraș cu 2.000 și ceva de locuitori. Mi-aș fi dorit ca oamenii să fie lângă mine, dar au fost doar verbal și atât. Dar nu regret nimic din tot ce am făcut greșit, sincer. Sunt un om responsabil, un om care a știut că o să greșească, dar, în același timp, am zis: «Știu că greșesc, dar vreau să fac un lucru bun pentru copii, pentru orașul acesta!».

Dar acei oameni nu au apreciat la momentul respectiv. Este dureros. Dar, cu timpul, o să regrete. În momentul în care eu am plecat, echipa a rămas pe ultimul loc. Echipa nu mai are jucători, o să retrogradeze. Nu o să mai fie cineva ca Bănel Nicoliță care să investească, să renunțe la banii și la familia lui. Niciodată”.

Bănel Nicoliță s-a reinventat

După divorț, Bănel Nicoliță a revenit la sentimente mai bune cu fosta soție, cu care are două fiice. Fostul fotbalist spune că are o relație bună cu fosta soție și se ocupă împreună de creșterea celor două fiice. Mai mult, acesta a revenit și la marea lui dragoste. Și-a înființat o școală de fotbal, care îi poartă numele și care, spune el, se bucură de succces.

”Mă pregătesc pentru Sărbători, acum am terminat și eu cu școala de fotbal, am avut ultima zi luni, am împărțit cadouri copiilor, am avut invitați speciali, pe Petre Marin, Rica Neaga și Sorin Paraschiv, au împărțit cadouri copiilor, sunt foarte bucuros că au acceptat invitația mea, mai ales că s-au făcut șase luni de când am această școală de fotbal, Bănel Nicoliță, sunt aproximativ 70 de copii”, a declarat Bănel Nicoliță pentru spaynews.ro.

Alături i-au fost Sorin Paraschiv, Petre Marin și Rica Neaga.

Bănel Nicoliță are planuri mari cu școala lui de fotbal și speră ca în cinci ani să lanseze o vedetă: ”Mă bucur din toată inima că ușor ușor ajut copiii talentați pentru echipe mari, precum FCSB, eu voi rămâne toată viața alături de această echipă. Încerc, în maxim 5 ani de zile, să lansez un copil. Sincer nu m-am gândit niciodată că îmi voi deschide o astfel de școală, pentru că eram foarte mic, nu a fost așa wow viața mea când eram mic. Dar nu îmi vedeam viața fără fotbal”.