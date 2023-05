O călugăriță a fost exhumată, la patru ani după moarte. Corpul ei arată intact. Foto

Oamenii sunt uluiți și se aduna cu miile ca să vadă „Miracolul din Missouri”. Este vorba de trupul exhumat al călugăriței Wilhelmina Lancaster care arată aproape intact după 4 ani de la moartea sa.

Cadavrul măicuței Wilhelmina Lancaster a fost exhumat în orășelul Gower, Missouri, SUA. Călugăriţa a murit la vârsta de 95 de ani în mai 2019. Vestea „Minunii din Missouri” s-a răspândit și mii de oameni s-au înghesuit să vadă trupul ei expus.

Genele, părul, sprâncenele, nasul și buzele ei erau toate intacte

Sora Wilhelmina a fondat Surorilor Benedictine. Descoperirea a fost făcută atunci când surorile au săpat pentru a scoate sicriul cu scopul de a-l putea muta sub altar.

O călugăriță a declarat: „Am ieșit la mormântul ei să rostim rozariul. Mama stareță Cecilia a privit prin crăpătura făcută în sicriu, după ce acesta a fost scăpat din greșeală. Ea a văzut un picior total intact cu șoseta pe el, arătând exact ca atunci când a fost îngropată. Nu a putut să nu țipe de bucurie”.

Ea a adăugat: „Am văzut picioarele foarte umede. Murdăria care a pătruns a schimbat trăsăturile feței ei, în special pe ochiul drept, așa că am pus o mască de ceară peste el. Genele, părul, sprâncenele, nasul și buzele ei erau toate intacte, iar gura ei tocmai era pe cale să zâmbească”.

Măicuţa părea că tocmai a fost îngropată

Sora a continuat: „După ce am curățat mucegaiul format din cauza condițiilor umede din sicriu, părea că tocmai am îngropat-o în ziua aceea. Acesta a fost o dovadă a dragostei ei pentru fraternitate și ceea ce ea ne transmitea nouă, care am urmat-o”.

Măicuțele au pus un afiș în care scrie: „Vă rugăm să fiți blânzi când atingeți corpul surorii, în special picioarele ei!”

Profesorul asociat și directorul de antropologie criminalistică la Universitatea Western Carolina, Nicholas Passalacqua, a declarat pentru presa că trupul surorii ar fi fost bine conservat, în funcție de temperatură, de mediul în care se află și de tratamentu chimic la care a fost supus, relatează mirror.co.uk.