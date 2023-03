Călugărița de la Vocea Italiei a renunțat la haina monahală. Transformare radicală în videoclipul primului ei single

Cu câțiva ani în urmă, Cristina Scuccia era Sora Cristina dintr-o mănăstire din Sicilia. După ce a participat la Vocea Italiei, concurs pe care l-a și câștigat, Cristina a renunțat complet la haina monahală.

De la călugăriță, la o tânără atrăgătoare cu piercing în nas

Transformarea este una uluitoare. Tânăra și-a schimbat complet înfățișarea, dându-și chiar și un piercing în nas.

În videoclipul primului ei single, Cristina Scuccia a înlocuit haina monahală care îi acoperea tot corpul cu o rochie sexy, scurtă și cu un decolteu adânc.

„Fericirea este o direcție”, acesta este titlul piesei cu care speră să cucerească industria muzicală. Mesajul nu este unul deloc întâmplător. Fosta călugăriță a declarat în urmă cu ceva timp că a decis să fie fericiră fără să se gândească la ce o să spună lumea despre ea.

Cristina Scuccia s-a mutat în Spania, acolo unde lucrează ca chelneriță

Emisiunea Vocea Italiei i-a schimbat complet viața, în bine, însă i-a adus și multe critici. Cristina Succia a recunoscut că un psiholog a ajutat-o să traverseze perioada dificilă prin care a trecut după ce a părăsit viața monahală.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Verissimo (@verissimotv)

„Cred că trebuie să-ți asculți inima cu curaj. Schimbarea este un semn al evoluției, dar este întotdeauna înfricoșătoare pentru că este mai ușor să te ancorezi în propriile certitudini decât să îți pui întrebări,” a spus Scuccia într-o emisiune televizată.

Cu toate că a ales să-și urmeze inima și s-a mutat în Spania, fosta câștigătoare a emisiunii Vocea Italia s-a temut multă vreme că o să eșueze și o să ajungă să doarmă sub un pod. În prezent lucrează ca chelneriță și se preocupă tot mai mult de pasiunea ei, muzica.

„Am ales să-mi urmez inima fără să mă gândesc la ce vor spune oamenii despre mine. Am riscat și am fost îngrijorată că o să ajung sub un pod, i-am repetat mereu asta psihologului meu.”, a mai adăugat ea.