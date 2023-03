A fugit de la mănăstire și a devenit actriță în filmele pentru adulți. Povestea inedită a unei foste călugărițe- Foto

În vârstă de 28 de ani, tânăra a fugit de la mănăstirea din Ituango, Antioquia, Columbia, pentru că se îndrăgostise de profesorul ei de religie. Și-a găsit inițiat de lucru la o fabrică, însă la scurt timp a fost convinsă de Juan Bustos, patronul unui site de striptease online, să lucreze pentru el.

Yudi Pineda a declarat că nu consideră că păcătuiește dacă își expune corpul, deoarece nu există niciun contact sexual între ea și vreun bărbat. „Nu cred că păcătuiesc pentru că nu există contact sexual. Este vorba de o discuţie prin intermediul unei camere video şi de interactivitate cu bărbat, contra cost”, a explicat Pineda atunci.

De curând, fosta călugăriță a fost contactată de producătorul executiv de la BangBros Cullen McRae şi a fost convinsă de debuteze în industria filmelor XXX din SUA.

„Yudi va debuta într-un film care are ca temă povestea unei mănăstiri de călugăriţe. A fost dorinţa ei de a debuta cu o poveste biografică pentru a-şi satisface fanii. Prima scenă din film a fost plină de pasiune şi senzualitate, dar a arătat şi latura religioasă a acestei măicuţe care are un apetit sexual debordant. Nu avem dubii cu privire la talentul ei, dar întreaga ei carieră va fi în permanenţă legată de cea de călugăriţă pentru că religia i-a ocupat opt ani din viaţă”, a declarat McRae.

BREAKING NEWS 🚩…….BANGBROS SHOOTS NUN TURNED PORNSTAR YUDI PINEDA 1st SCENE! TRAILER DROPS 12:01 JANUARY 1st!!! ..who else is waiting for the trailer pic.twitter.com/rzApKkDYCt

— andrew🤍 (@MwebazeAndrew2) December 31, 2018