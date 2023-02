Un columbian logodit cu o păpușă anunță ca iubita lui este „însărcinată” cu al treilea copil

Cei doi mai au împreună „un băiat și o fată”. Deja s-au gândit și la un nume pentru noul copil, care se va chema Sammy. Bărbatul din Columbia a fost singur pentru o lungă perioadă de timp, însă acum pare mai fericit ca niciodată alături de păpușa Natalia.

Un columbian așteaptă cel de-al treilea copil cu o păpușă

Bărbatul își documentează relația cu Natalia pe rețelele sociale, unde postează adesea videoclipuri cu ei. Deși aveau planuri mari de nuntă, se pare că acum cei doi trebuie să mai aștepte, din moment ce așteaptă cel de-al treilea „copil”. Într-un videoclip recent, care a strâns 120.000 de vizualizări și 2.194 de like-uri, el s-a filmat împreună cu păpușa în timp ce purtau tricouri asortate cu „Tatăl lui Sammy” și „Mama lui Sammy” scrise pe ele.

Bărbatul are în total 70.000 de urmăritori pe TikTok, iar după ce a făcut marele anunț, fanii au început să-i lase mesaje de felicitări. Mulți dintre cei care îl urmăresc au și glumit pe seama anunțului, întrebând dacă nașterea va fi naturală sau prin cezariană.

Însă bărbatul este obișnuit cu astfel de comentarii. Într-un dintre videoclipurile sale acesta a spus „Dacă nu ar fi păpușile, aș fi mai singur decât mulți dintre voi. Cel puțin eu am ceva. Cu Natalia mă pot uita la televizor și să vorbesc cu ea despre orice. Nu știți cât de mult o iubesc, doar am rezistat un an de zile alături de ea”.

Nu este primul astfel de caz

Bărbatul nu este însă prima persoană care se îndrăgostește de o păpușă de cârpă și a decis să-și întemeieze o familie. Meirivone Rocha Moraes, care s-a căsătorit cu o păpușă de cârpă, a dezvăluit că a fost înșelată anul trecut, exact când ea cu iubitul ei erau pregătiți să sărbătorească prima aniversare a nunții.

Soția cu inima zdrobită, în vârstă de 37 de ani, din Brazilia, nu a suferit însă prea mult, anunțând că și-a întâlnit dragostea adevărată, o păpușă pe nume Marcelo, potrivit Daily Mail.