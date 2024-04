Monden Ce aliment consumă Nadia Comăneci în fiecare dimineață. Secretul siluetei fostei gimnaste







La 62 de ani, Nadia Comăneci arată foarte bine datorită atenției pe care le acordă corpului și sănătății sale. Descoperă care este alimentul pe care îl consumă sportiva în fiecare dimineață!

Ce aliment consumă Nadia Comăneci în fiecare dimineață

De-a lungul timpului, Nadia Comăneci a împărtășit în diferite interviuri secretele unei alimentații care o menține într-o formă excepțională. În fiecare dimineață, începe ziua cu un suc proaspăt stors din portocale și o ceașcă de cafea cu puțin lapte.

La micul dejun, Nadia Comăneci obișnuiește să servească un iaurt, pâine prăjită integrală și puțin curcan cu brânză. Rareori consumă ouă fierte în prima parte a zilei, preferând să le mănânce la prânz, sub forma unor wraps pregătite din resturile de la cină. Pentru prânz, optează pentru somon, humus și brânză, completând astfel regimul său alimentar echilibrat și nutritiv.

Seara, Nadia Comăneci optează pentru o masă bogată în proteine, care include humus, salate și pește, cu excepția tonului, la care are alergie. Deși mulți oameni își îndulcesc ziua cu cartofi prăjiți, aceștia nu fac parte din dieta ei de mulți ani. De asemenea, antrenamentele sunt esențiale pentru Nadia. În prima parte a zilei, ea aleargă, face exerciții cardio și de forță.

S-a tatuat la 62 de ani

Cunoscută și sub numele de „Zeița de la Montreal”, fosta gimnastă a hotărât să-și facă un tatuaj pe picior, puțin mai sus de gleznă. Gimnasta a dezvăluit că aceasta era o dorință veche, iar designul a fost creat special pentru ea, având o semnificație profundă. Nadia a fost încântată de rezultat și a spus că este mândră de tatuajul său.

„Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc.

Eu deja l-am făcut ieri şi pot spune că îl port cu foarte mare mândrie. Este un trend al campionilor olimpici să-şi facă cercurile olimpice tatuate. Eu mi-am dorit ceva unic, ceva care să spună povestea primului 1.00.”, a spus Nadia Comăneci, potrivit Orangesport.ro.