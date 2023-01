Cornulețe cu untură și umplutură de gem de prune. Anna Lesko are secretul acestei rețete

Anna Lesko le-a povestit fanilor că nu se pricepe doar la muzică, ci și la gătit. Aceasta a dezvăluit și cum prepară rețeta de cornulețe cu untură și umplutură de gem de prune. Gospodinele au nevoie de doar câteva ingrediente pentru a face desertul preferat al vedetei:

400-500 grame untură

500 grame smântână

zahăr pudră

nucă

un ou

gem de prune

vișină în propriul ei suc

Pentru a face aluatul, se cerne făina, iar ulterior într-un bol spațios se adaugă untura. Aceasta trebuie să fie la temperatura camerei. Se adaugă apoi smântâna și oul. Gospodinele nu trebuie să uite să adauge un praf de sare, iar ulterior, treptat, făina cernută. Se amestecă totul și se frământă aluatul până capătă o textură potrivită pentru a putea fi întins. Aluatul se porționează, iar ulterior se pune la frigider, unde va sta pentru 30 de minute învelite în folie alimentară. Aluatul se scoate de la frigider și se întinde, cu ajutorul unui făcăleț. El trebuie tăiat în bucăți egale. A venit momentul să punem umplutura în mijloc.

Gemul de prune se amestecă cu nuca, iar apoi se adaugă ingredientul care face diferența, după spusele Annei Lesko, vișina în sucul propriu. Cornulețele se pun la copt, în cuptorul încins la 180 de grade, timp de aproximativ 30 de minute, până când aluatul își schimbă puțin culoarea. Se adaugă zahăr pudră și gata!, potrivit Unica.

Cum își menține Anna Lesko silueta

Chiar dacă Anna Lesko este pasionată de gătit și și-a făcut un vlog culinar, ea a declarat că mănâncă rar dulce și că evită rețetele calorice. Mai mult, artista a spus că nu crede în diete și că moderația este cheia.

„Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului, cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între 7 și 14 zile. Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an. Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a declarat Anna Lesko.