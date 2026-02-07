Monden

Cornel Pădureanu, dezvăluiri dureroase. Nu a mai avut sărbătoare de când a murit Cornelia Catanga

Comentează știrea
Cornel Pădureanu, dezvăluiri dureroase. Nu a mai avut sărbătoare de când a murit Cornelia Catanga
Din cuprinsul articolului

Soțul regretatei artiste nu poate să treacă peste faptul că și-a pierdut soția în urmă cu 5 ani de zile. Cornel Pădureanu spune că nici sărbători nu mai are de când a rămas singur.

Cornel Pădureanu îndurerat de pierderea Corneliei Catanga

Artistul a povestit la un podcast că indiferent cât timp va trece, faptul că celebra cântăreața nu mai este lângă el nu îi va aduce mai puțină durere. Interpretul spune că ea a fost sufletul lui și echilibrul în viață. ”Acum face cinci ani de când a murit Cornelia. Pentru mine, de atunci, nu a mai fost nicio sărbătoare.

Pentru că Cornelia este sufletul meu, aerul meu, echilibrul meu în viață a fost ea. Nu mai vreau să spun că mă pufnește plânsul și nu mai vreau să îmi aduc aminte. A fost o artistă fenomenală și o știe toată țara, și vă spun cu mâna pe inimă că nu o să mai fie niciuna ca ea în muzica lăutărească”, a spus solistul.

Mită la Sectorul 5. Stenograme DNA: Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul. Oala acoperită nu dă gunoaie în ea
Mită la Sectorul 5. Stenograme DNA: Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul. Oala acoperită nu dă gunoaie în ea
România, între două anotimpuri. Vremea ia o întorsătură neașteptată la finalul weekendului
România, între două anotimpuri. Vremea ia o întorsătură neașteptată la finalul weekendului

Susținerea soției îl făcea mai puternic

Ce îi lipsește cel mai tare lui Aurel Pădureanu este susținerea ei. Pentru că indiferent de situația, aceasta îi ridică moralul și îl lăuda. ”Ea întotdeauna mă susținea. Îmi spunea că sunt un artist mare. Că sunt arhicunoscut si că Dumnezeu o să îmi ajute. Și așa a fost. Îi mulțumesc de acolo de unde este și nu am să o uit niciodată până când mă duc după ea”, a mai declarat el.

”O aștept acasă să vorbim după concerte”

Cel mai dureros moment pentru artist este momentul când vine de la concerte și nu o găsește acasă. Să discute despre eveniment, să își împărtășească părerile.

”La evenimente când plec mă gândesc că trebuie să cânt foarte bine ca să vadă ea. Îmi dădea o putere fenomenală mereu când îmi spunea cât de bine cânt. De câte ori mă duc acasă, parcă o aștept să-mi spună și mă pufnește plânsul în casă”, a conchis interpretul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:47 - Ciucu, despre avocata Adriana Georgescu: Grindeanu a angajat-o. Este fix ce nu trebuie să fie în politică
14:38 - Cornel Pădureanu, dezvăluiri dureroase. Nu a mai avut sărbătoare de când a murit Cornelia Catanga
14:29 - Mită la Sectorul 5. Stenograme DNA: Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul. Oala acoperită nu dă gunoaie în ea
14:20 - Cartierul Ferentari, văzut prin ochii unui vlogger din străinătate: Mai sigur ca Berlinul
14:12 - Fiica unui cunoscut fotbalist, găsită moartă. Avea doar 21 de ani
14:00 - România, în labirintul Epstein. Iosefina Pascal: Fetele de la noi erau transformate în traficante. Nu e un om, e o rețea

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale