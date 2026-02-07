Cornel Pădureanu, dezvăluiri dureroase. Nu a mai avut sărbătoare de când a murit Cornelia Catanga

Soțul regretatei artiste nu poate să treacă peste faptul că și-a pierdut soția în urmă cu 5 ani de zile. Cornel Pădureanu spune că nici sărbători nu mai are de când a rămas singur.

Artistul a povestit la un podcast că indiferent cât timp va trece, faptul că celebra cântăreața nu mai este lângă el nu îi va aduce mai puțină durere. Interpretul spune că ea a fost sufletul lui și echilibrul în viață. ”Acum face cinci ani de când a murit Cornelia. Pentru mine, de atunci, nu a mai fost nicio sărbătoare.

Pentru că Cornelia este sufletul meu, aerul meu, echilibrul meu în viață a fost ea. Nu mai vreau să spun că mă pufnește plânsul și nu mai vreau să îmi aduc aminte. A fost o artistă fenomenală și o știe toată țara, și vă spun cu mâna pe inimă că nu o să mai fie niciuna ca ea în muzica lăutărească”, a spus solistul.

Ce îi lipsește cel mai tare lui Aurel Pădureanu este susținerea ei. Pentru că indiferent de situația, aceasta îi ridică moralul și îl lăuda. ”Ea întotdeauna mă susținea. Îmi spunea că sunt un artist mare. Că sunt arhicunoscut si că Dumnezeu o să îmi ajute. Și așa a fost. Îi mulțumesc de acolo de unde este și nu am să o uit niciodată până când mă duc după ea”, a mai declarat el.

Cel mai dureros moment pentru artist este momentul când vine de la concerte și nu o găsește acasă. Să discute despre eveniment, să își împărtășească părerile.

”La evenimente când plec mă gândesc că trebuie să cânt foarte bine ca să vadă ea. Îmi dădea o putere fenomenală mereu când îmi spunea cât de bine cânt. De câte ori mă duc acasă, parcă o aștept să-mi spună și mă pufnește plânsul în casă”, a conchis interpretul.